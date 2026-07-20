La chicana del hermano de Nicolás Tagliafico a Lamine Yamal tras la final del Mundial

Leonardo, el hermano de Nicolás Tagliafico se refirió al desempeño del lateral argentino en la final del Mundial 2026 y destacó su trabajo en la marca sobre Lamine Yamal.
El hermano de Nicolás Tagliafico destacó el rendimiento del defensor argentino en la final ante España y se refirió al estado de ánimo del plantel tras la derrota.
El familiar del defensor argentino habló en Ezeiza mientras esperaba la llegada de la Selección argentina. (Foto: A24)
Leonardo, el hermano de Nicolás Tagliafico se refirió al desempeño del lateral argentino en la final del Mundial 2026 y destacó su trabajo en la marca sobre Lamine Yamal.
Las declaraciones fueron realizadas este lunes por la tarde en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el marco de la llegada de familiares de los futbolistas de la selección argentina al país, horas antes del arribo de la delegación procedente de Estados Unidos.
Ante los medios presentes en el aeropuerto, el familiar del defensor destacó la actuación de Tagliafico en la marca sobre Lamine Yamal, una de las principales figuras del seleccionado español. Entre risas, lanzó una frase que rápidamente llamó la atención: “¿Yamal jugó?”.
Luego, explicó que no lo sorprendió el nivel mostrado por el futbolista argentino en la final. “Lo veo desde que tiene seis años jugar al fútbol, no me extraña en lo más mínimo lo que hizo. Contra Dembélé pasó lo mismo la final pasada. Cada vez que le toca jugar hace eso. Demostró la esencia del equipo”, afirmó.
El hermano de Tagliafico también contó que pudo intercambiar algunas palabras con el defensor tras el encuentro y describió cómo atravesaba el momento luego de la derrota.
“Una fiera, estaba re caliente”, señaló. Además, aseguró que el grupo se encontraba “triste, dolido pero orgulloso” después de haber alcanzado una nueva final mundialista.