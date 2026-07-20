La chicana del hermano de Nicolás Tagliafico a Lamine Yamal tras la final del Mundial

El hermano de Nicolás Tagliafico se refirió al desempeño del lateral argentino en la final del Mundial 2026 y destacó su trabajo en la marca sobre Lamine Yamal. (Foto: Reuters)

El hermano de Tagliafico también contó que pudo intercambiar algunas palabras con el defensor tras el encuentro y describió cómo atravesaba el momento luego de la derrota.

“Una fiera, estaba re caliente”, señaló. Además, aseguró que el grupo se encontraba “triste, dolido pero orgulloso” después de haber alcanzado una nueva final mundialista.