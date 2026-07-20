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MUNDIAL 2026

Milei habló tras la suspensión de los festejos de la selección: "Respetemos su decisión, es duro saber que estuvieron a un paso"

El Presidente aseguró que el Gobierno les ofreció seis alternativas para organizar un recibimiento al plantel tras la final del Mundial 2026, pero los jugadores decidieron no celebrar. Además, respaldó la decisión de Lionel Messi de viajar a Rosario en lugar de regresar con la delegación.

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Javier Milei elogió a la selección argentina. (Foto: archivo).

Javier Milei elogió a la selección argentina. (Foto: archivo).

El presidente Javier Milei se refirió al regreso de la selección argentina luego de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026 y aseguró que el Gobierno les ofreció distintas alternativas para organizar un recibimiento, aunque los propios futbolistas decidieron no realizar ningún festejo por la desilusión que les dejó la definición.

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"Es un trabajo que se ha estado gestando entre el Gobierno nacional, el de la Provincia y la Ciudad. De hecho, a los jugadores se les dio la opción de seis posibles festejos. Ellos, frente a la tristeza de no haber ganado, decidieron no hacer festejos, pero uno tenía que hacer un trabajo acorde a este grupo maravilloso, el más importante de la historia", afirmó Milei durante una entrevista en LN+.

Gran parte del plantel subcampe&oacute;n lleg&oacute; a la Argentina esta noche, donde fue recibido por una multitud. (Foto: Reuters).

Gran parte del plantel subcampeón llegó a la Argentina esta noche, donde fue recibido por una multitud. (Foto: Reuters).

El mandatario sostuvo que, pese a la derrota en la final, el recorrido del seleccionado merece un reconocimiento especial y destacó lo conseguido en los últimos años. "En los últimos tres mundiales jugó cuatro finales y ganó una. Frente al desempeño que tuvieron y los valores que tuvieron dentro de la cancha había que hacerlo", agregó.

El mandatario justificó la intención de su Gobierno de decretar feriado por estar, según dijo, "ante un evento de características extraordinarias".

"Se han caracterizado por pelear hasta el final. Este domingo el partido nos fue muy adverso, aún así en los últimos minutos Argentina pudo haberlo empatado a pesar que el partido no fue nada favorable para la Argentina", elogió a la Scaloneta y remarcó que el equipo "arrastraba problemas físicos significativos".

Sin embargo, reconoció que "Argentina tuvo un día oscuro, y la suerte y el fútbol no lo acompañó; pero también frente a un gran rival".

Consultado sobre la ausencia de Lionel Messi en el vuelo de regreso, Milei explicó que el capitán optó por viajar directamente a Rosario para pasar unos días junto a su familia antes de reincorporarse al Inter Miami. "A veces es muy difícil entender la naturaleza histórica de lo que han logrado", señaló el presidente al referirse al impacto del ciclo de la Selección.

En esa línea, acotó: "Somos seres humanos y podemos tomar decisiones en función de cómo nos sentimos. No es un momento en el que se siente bien. No hay palabras para describirlo. Es un artista del juego, ha hecho cosas inimaginables. El hincha del fútbol tiene que agradecerle. Respetemos su decisión, es duro saber que estuvieron a un paso".

Durante la entrevista también cuestionó a dirigentes y sectores políticos que, según sostuvo, deseaban una derrota del equipo argentino durante el Mundial. Sin mencionar nombres, los calificó como "mononeuronales termo".

Por último, Milei hizo referencia al gesto del plantel en la semifinal frente a Inglaterra, cuando los futbolistas manifestaron su postura sobre la soberanía argentina de las Islas Malvinas, uno de los episodios que marcó el recorrido de la Albiceleste durante la Copa del Mundo.

"Hemos cosechado el apoyo de Estados Unidos en este tiempo", indicó sobre la cuestión de Malvinas y destacó que bajo su gobierno "por primera vez por 40 años hemos conseguido que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse a negociar".

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