La furiosa reacción de Luciana Salazar tras la versión que la señaló como la tercera en discordia

Por último, la modelo rechazó de manera categórica haber sido señalada como la responsable de una supuesta crisis de pareja y volvió a remarcar que las versiones difundidas no reflejan la realidad: "Así que además que no es mi pareja, tengo que bancarme que me pongan como tercera en discordia".

Quién sería el nuevo novio multimillonario de Luciana Salazar

En LAM (América TV) aseguraron que Luciana Salazar estaría viviendo un romance con un empresario tecnológico multimillonario, quien incluso habría viajado con ella a Estados Unidos.

La información fue aportada por Pepe Ochoa, que contó que Salazar no solo viajó acompañada por Matilda y el niñero, sino también por el hombre que sería su nueva pareja.

"Y nos dimos cuenta de que ese nombre, la persona que está al lado de ella, el dueño de la camioneta donde estaban estacionados y le dan la sorpresa a Matilda es de él, es multimillonario", comenzó relatando Ochoa.

Luego, sumó más detalles sobre el misterioso acompañante: "Su vínculo, su nuevo romance es dueño de un departamento de lujo en el Four Seasons de Miami", afirmó. Y agregó: "Es dueño de varios departamentos ahí".

El panelista también señaló que, aunque el empresario tiene fuerte presencia en Estados Unidos, mantiene propiedades en Argentina. "Él acá tiene varias propiedades pero vive más en zona sur", precisó.

Para Ochoa, no se trataría de un vínculo pasajero. "Es una relación formal", aseguró. Inmediatamente, Carolina Molinari opinó sobre el viaje de Salazar: "Si llevás niñero es porque dormís con el tipo", lanzó.

Intrigada por la duración del vínculo, Denise Dumas preguntó: "Hace cuánto estarían juntos, Pepe". El periodista respondió: "Me hablan de hace unos meses". Sobre el perfil del empresario, Ochoa agregó: "Él es separado, tiene un hijo, tiene mucho dinero, es empresario tecnológico, le va a bárbaro".

Finalmente, reveló su identidad: "El tipo se llama Eduardo Wassi, un tecnológico multimillonario".