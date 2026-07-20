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La furiosa reacción de Luciana Salazar tras la versión que la señaló como la tercera en discordia

Luciana Salazar salió al cruce de los rumores sobre su vida amorosa, negó estar en pareja y rechazó las versiones que la señalaron como tercera en discordia.

20 jul 2026, 23:11
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LUCIANA SALAZAR 1
LUCIANA SALAZAR 1

Luego de que Ángel de Brito revelara en Bondi Live que Luciana Salazar se habría cambiado de hotel durante su estadía en Estados Unidos porque la esposa de un hombre con el que se la vinculaba se habría enterado de que ambos estaban juntos, la modelo decidió salir a aclarar la situación.

A través de sus historias de Instagram, Salazar publicó un extenso descargo en el que negó las versiones que circularon en los últimos días y expresó su malestar por la repercusión que tomaron esos rumores. "Me da bronca tener que salir a desmentir cosas de 'mi supuesta vida personal' que están levantando en los medios", comenzó escribiendo en una historia de Instagram.

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En ese sentido, la mediática dejó en claro que nunca confirmó estar en pareja y cuestionó que se dieran por ciertas versiones sobre su situación sentimental. "Primero y principal nunca de mi boca salió que yo estaba en pareja con alguien", afirmó.

Luego, también desmintió que el hombre con el que fue relacionada estuviera casado y explicó cuál es el verdadero vínculo que los une: "Segundo, con la 'supuesta persona que me vinculan es un amigo soltero' tiene un hijo divino al cual conocemos tanto mi hija como yo y que compartimos momentos juntos. Esa persona nunca estuvo casada, o sea no tiene exmujer".

Por último, la modelo rechazó de manera categórica haber sido señalada como la responsable de una supuesta crisis de pareja y volvió a remarcar que las versiones difundidas no reflejan la realidad: "Así que además que no es mi pareja, tengo que bancarme que me pongan como tercera en discordia".

Quién sería el nuevo novio multimillonario de Luciana Salazar

En LAM (América TV) aseguraron que Luciana Salazar estaría viviendo un romance con un empresario tecnológico multimillonario, quien incluso habría viajado con ella a Estados Unidos.

La información fue aportada por Pepe Ochoa, que contó que Salazar no solo viajó acompañada por Matilda y el niñero, sino también por el hombre que sería su nueva pareja.

"Y nos dimos cuenta de que ese nombre, la persona que está al lado de ella, el dueño de la camioneta donde estaban estacionados y le dan la sorpresa a Matilda es de él, es multimillonario", comenzó relatando Ochoa.

Luego, sumó más detalles sobre el misterioso acompañante: "Su vínculo, su nuevo romance es dueño de un departamento de lujo en el Four Seasons de Miami", afirmó. Y agregó: "Es dueño de varios departamentos ahí".

El panelista también señaló que, aunque el empresario tiene fuerte presencia en Estados Unidos, mantiene propiedades en Argentina. "Él acá tiene varias propiedades pero vive más en zona sur", precisó.

Para Ochoa, no se trataría de un vínculo pasajero. "Es una relación formal", aseguró. Inmediatamente, Carolina Molinari opinó sobre el viaje de Salazar: "Si llevás niñero es porque dormís con el tipo", lanzó.

Intrigada por la duración del vínculo, Denise Dumas preguntó: "Hace cuánto estarían juntos, Pepe". El periodista respondió: "Me hablan de hace unos meses". Sobre el perfil del empresario, Ochoa agregó: "Él es separado, tiene un hijo, tiene mucho dinero, es empresario tecnológico, le va a bárbaro".

Finalmente, reveló su identidad: "El tipo se llama Eduardo Wassi, un tecnológico multimillonario".

     

 

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