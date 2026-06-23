La periodista que se le declaró a un jugador de la Selección Argentina y encendió rumores: "¡No me prendas fuego!"

"Ay sí, qué bomba, lo veo muy chiquito igual", exclamó entre risas Di Serio. Y luego agregó: “Pasa que todos los de la Selección están comprometidos, todos con novias, todos con mujeres y con familia".

"En el supuesto caso, sí Moria, obvio cómo no”, sentenció consultada si tendría un romance con un jugador del actual plantel que dirige Lionel Scaloni. Y la conductora fue más: "¿Estuviste con alguno vos?".

Lo que desató el silencio de Nazarena Di Serio y seguir hablando de los posteos en redes de los jugadores sin entrar en más detalles. “No me quemés, no me prendas fuego así”, reaccionó sonriendo y siguiendo con el análisis de los posteos a pura felicidad del plantel tras la victoria frente a Austria.

El palito de Moria Casán a Flor Peña tras la victoria de Argentina contra Austria

Gustavo Méndez retomó al aire las declaraciones de Carlos Tévez y las relacionó con el costado más humano de Messi dentro del campo de juego.

“Tévez dijo ‘me conmueve Messi’. ¿Por qué lo dijo Tevez? Porque está pasando algo que él pasó, que es que mientras Tévez jugaba, su padre estaba internado”, explicó el panelista.

A su vez, el periodista remarcó la carga emocional que tuvo el triunfo para la familia del capitán argentino. “No solamente fue una victoria de Argentina, fue una victoria también para la familia Messi, porque el padre de Messi, Jorge Messi, salió de alta en el día de ayer. Así que todo fue muy redondo”, señaló.

En ese contexto, Moria Casán sorprendió con una frase que volvió a instalar la polémica alrededor de Florencia Peña y la falsa noticia que dio sobre el padre de Messi en Luzu.

La conductora lanzó una observación que no pasó desapercibida en el estudio: “Menos mal que ganó. ¿Te imaginás si no ganaba? Pobre Florencia Peña, yo pensé en Florencia Peña”, disparó sin filtro la One, dejando flotando la referencia al revuelo que se había generado en redes sociales días atrás por los dichos de la actriz.