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El desafío matemático que pocos logran resolver en menos de 15 segundos

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

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El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la agilidad mental y la capacidad de razonamiento. En esta ocasión, el reto consiste en resolver correctamente la siguiente expresión: 14 × 14 × 14 ÷ 2 + (24 - 8)

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El desafío matemático propone poner a prueba la agilidad mental aplicando la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de resolución: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y finalmente sumas y restas.

La clave está en respetar la jerarquía de operaciones (PEMDAS), que indica el orden correcto para resolver los cálculos: primero los paréntesis, luego las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas.

Cómo resolver el desafío matemático 14 × 14 × 14 ÷ 2 + (24 - 8)

1) Resolver primero el paréntesis

Según la jerarquía de operaciones, lo primero que se resuelve son los paréntesis:

(24 - 8) = 16

Con esto, la expresión queda simplificada como:

14 × 14 × 14 ÷ 2 + 16

2) Resolver multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha

Luego se resuelven las multiplicaciones y divisiones en el orden en que aparecen:

14 × 14 = 196

196 × 14 = 2744

2744 ÷ 2 = 1372

La expresión ahora queda reducida a:

1372 + 16

3) Resolver la suma final

Por último, se realiza la suma:

1372 + 16 =

Resultado final: 1388

Beneficios de resolver desafíos matemáticos

Más allá del entretenimiento, resolver este tipo de ejercicios puede aportar distintos beneficios:

  • Estimula el razonamiento lógico.
  • Mejora la concentración.
  • Fortalece la memoria de trabajo.
  • Ayuda a mantener la mente activa.
  • Refuerza conocimientos matemáticos fundamentales.
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