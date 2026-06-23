El desafío matemático que pocos logran resolver en menos de 15 segundos

(24 - 8) = 16

Con esto, la expresión queda simplificada como:

14 × 14 × 14 ÷ 2 + 16

2) Resolver multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha

Luego se resuelven las multiplicaciones y divisiones en el orden en que aparecen:

14 × 14 = 196

196 × 14 = 2744

2744 ÷ 2 = 1372

La expresión ahora queda reducida a:

1372 + 16

3) Resolver la suma final

Por último, se realiza la suma:

1372 + 16 =

Resultado final: 1388

Beneficios de resolver desafíos matemáticos

Más allá del entretenimiento, resolver este tipo de ejercicios puede aportar distintos beneficios: