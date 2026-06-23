El desafío matemático que pocos logran resolver en menos de 15 segundos

El siguiente desafío matemático pone a prueba la agilidad mental y la capacidad de razonamiento. En esta ocasión, el reto consiste en resolver correctamente la siguiente expresión: 14 × 14 × 14 ÷ 2 + (24 - 8)
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
El siguiente desafío matemático pone a prueba la agilidad mental y la capacidad de razonamiento. En esta ocasión, el reto consiste en resolver correctamente la siguiente expresión: 14 × 14 × 14 ÷ 2 + (24 - 8)
La clave está en respetar la jerarquía de operaciones (PEMDAS), que indica el orden correcto para resolver los cálculos: primero los paréntesis, luego las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas.
1) Resolver primero el paréntesis
Según la jerarquía de operaciones, lo primero que se resuelve son los paréntesis:
(24 - 8) = 16
Con esto, la expresión queda simplificada como:
14 × 14 × 14 ÷ 2 + 16
2) Resolver multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha
Luego se resuelven las multiplicaciones y divisiones en el orden en que aparecen:
14 × 14 = 196
196 × 14 = 2744
2744 ÷ 2 = 1372
La expresión ahora queda reducida a:
1372 + 16
3) Resolver la suma final
Por último, se realiza la suma:
1372 + 16 =
Más allá del entretenimiento, resolver este tipo de ejercicios puede aportar distintos beneficios: