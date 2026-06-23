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Escándalo total: Eugenia Quevedo apuntó contra Flor Peña y luego se arrepintió

Se pasó dos pueblo: Euge Quevedo fue letal contra Flor Peña, se arrepintió y terminó en un escándalo. Enterate.

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Escándalo total: Eugenia Quevedo apuntó contra Flor Peña y luego se arrepintió

La euforia por una nueva victoria de la Selección Argentina terminó derivando en una inesperada polémica que tuvo como protagonistas a Eugenia Quevedo y Florencia Peña. Lo que comenzó como un festejo por el triunfo albiceleste se transformó rápidamente en una tormenta de comentarios y acusaciones en las redes sociales.

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La cantante cordobesa compartió varias historias en Instagram celebrando el triunfo argentino, pero hubo una frase que desató el revuelo: "Para vos, Flor Peña".

La dedicatoria se viralizó a una velocidad impactante y muchos usuarios la vincularon con la fuerte controversia que rodeó recientemente a la actriz tras la difusión de falsas versiones sobre la familia de Lionel Messi.

Como si fuera poco, otra de las publicaciones incluía una frase todavía más contundente: "Para todos los anti Messi", lo que terminó de encender el debate.

Las redes se dividieron entre quienes respaldaron a la referente del cuarteto y quienes salieron en defensa de Florencia Peña, provocando una verdadera batalla de comentarios.

Ante semejante repercusión, Euge Quevedo tomó una drástica decisión: borró las historias y grabó un video para intentar aclarar la situación.

"Pido mil disculpas, no era mi intención", expresó la cantante, sorprendida por la dimensión que había tomado el tema.

Lejos de quedarse callada, explicó que su comentario no tenía relación con las falsas versiones que circularon en los últimos días sobre la familia Messi, sino que apuntaba a viejas declaraciones de la actriz.

Según contó, sus palabras estaban vinculadas con antiguas opiniones públicas de Flor Peña, especialmente aquellas relacionadas con Kylian Mbappé y algunas posturas que había manifestado durante competencias internacionales.

Sin embargo, para muchos usuarios, el daño ya estaba hecho. La frase "Para vos, Flor Peña" se había convertido en uno de los temas más comentados entre los fanáticos del Mundial y del espectáculo.

Mientras algunos consideraron que se trató apenas de una chicana futbolera, otros cuestionaron el tono de la cantante y celebraron que finalmente saliera a disculparse.

Lo cierto es que, en medio de la pasión por la Selección y con Lionel Messi como gran bandera, una simple historia de Instagram terminó generando una polémica que nadie esperaba y que volvió a poner a Florencia Peña en el centro de la escena.

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