La angustia de Wanda Nara por el incumpliento de Mauro Icardi por la salud de su hija Francesca: "Para evitar la operación..."

"Por resolución judicial y supervisión de la Lic. Matera, Icardi tenía que llevar tres veces por semana a su hija al kinesiólogo para evitar la operación de rodilla. Los médicos dijeron que nunca llamó sobre la ausencia en los turnos", agregó la periodista en su posteo.

Y sobre la inmediata reacción de la mayor de las Nara, Vecchio concluyó que fue su abogada Ana Rosenfeld quien "reclamó ante el juez Adrián Hagopian el cumplimiento del tratamiento de hace semanas de la hija mayor de Icardi y Wanda".

Con este telón de fondo, desde Intrusos (América TV) analizaron esta situación tras entrevistar en vivo tanto a la abogada de Wanda -Ana Rosenfelf- como a una de las letradas de Mauro Icardi -Elba Marcovecchio-, donde revelaron que el futbolista habría llevado a su hija a especialista de rodilla particular al ver que tenía mucha dificultad para caminar, para así saber a ciencia cierta cuál era la lesión de la nena, y habría sido allí que detectaron los médicos que en realidad tenía rotos los ligamentos, donde Nara siempre habría estado al tanto de todo.

Cuál fue la polémica declaración de Lara Piro contra Wanda Nara por la audiencia de urgencia con Mauro Icardi

Lara Piro apuntó con dureza contra Wanda Nara luego de que trascendiera una supuesta medida judicial que impediría a Mauro Icardi salir del país por una deuda vinculada a la cuota alimentaria de sus hijas.

En diálogo con El Ejército de la Mañana (Bondi Live), este martes por la mañana la abogada del futbolista aseguró que no fueron notificados oficialmente sobre esa resolución y deslizó una crítica hacia Ana Rosenfeld, representante legal de la mediática. "Puede ser que se lo haya adelantado Ana, porque a nosotros no nos informaron nada", lanzó.

Sin embargo, sus declaraciones más contundentes estuvieron dirigidas a Wanda Nara. Al explicar por qué solicitaron una audiencia urgente, sostuvo: "No se puede seguir monetizando a dos criaturas. La señora Wanda Nara monetiza a sus hijas".

Además, cuestionó el monto reclamado en concepto de alimentos y consideró que es excesivo. "Son 30 mil dólares por las dos, pero si las chicas gastan eso, Wanda tendría que pagar la otra mitad. Ni las hijas de Máxima Zorreguieta y el Rey de Holanda gastan 60 mil dólares por mes", afirmó.

Piro también acusó a la empresaria de buscar un beneficio económico indebido: "Eso es un enriquecimiento ilícito que pretende la señora Wanda Nara. Mauro quiere pagar lo que corresponde, no lo que se le antoja a Wanda".

Por último, remarcó que ambos padres tienen las mismas obligaciones económicas y reclamó que se detalle cuáles son los gastos reales de las menores.