A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TODO MAL

La angustia de Wanda Nara por el incumpliento de Mauro Icardi por la salud de su hija Francesca: "Para evitar la operación..."

Mientras Francesca e Isabella siguen al cuidado de Mauro Icardi durante su estadía en el país, Wanda Nara entró en crisis al enterarse cuál es la situación crítica que por estas horas vive la mayor de sus hijas.

23 jun 2026, 14:41
Banner seguínos en google Primicias Ya
La angustia de Wanda Nara por el incumpliento de Mauro Icardi por la salud de su hija Francesca: Para evitar la operación...

La angustia de Wanda Nara por el incumpliento de Mauro Icardi por la salud de su hija Francesca: "Para evitar la operación..."

La angustia de Wanda Nara por el incumpliento de Mauro Icardi por la salud de su hija Francesca: Para evitar la operación...

La angustia de Wanda Nara por el incumpliento de Mauro Icardi por la salud de su hija Francesca: "Para evitar la operación..."

Cuando parecía que reinaba una tensa calma entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en medio de la estadía del futbolista en el país a donde vino para pasar algunas semanas junto a sus hijas Francesca e Isabella, todo voló por los aires horas atrás cuando se conoció la maniobra legal del mediática en una estratégica avanzada sobre su exmarido.

Lo cierto es que durante la tarde/noche del lunes se supo que la conductora de Telefe solicitó al juez Adrián Hagopian a través de su representante legal -Ana Rosenfeld- que se le impida la partida de Argentina de Icardi prevista para el 29 de junio, en tanto y en cuento no salde la enorme deuda que mantiene en concepto de cuota alimentaria de sus hijas.

Leé también

Georgina Barbarossa aniquiló a Wanda Nara y confesó por qué no va a su programa: "Dijo que..."

Georgina Barbarossa aniquiló a Wanda Nara y confesó por qué no va a su programa: Dijo que...

Como si esto fuera poco, la semana pasada Wanda había expuesto mediáticamente al delantero del Galatasaray por, supuestamente, no haber llevado a Francesca a sus sesiones de kinesiología por una lesión de vieja data.

En tanto, durante la mañana de este martes Nara habría entrado en crisis al enterarse a través de los medios que en realidad la menor tendría rotos los ligamentos. Así lo hizo saber Naiara Vecchio a través de sus redes sociales al anunciar: "Wanda Nara está angustiada porque se entera por la TV que Francesca Icardi se rompió los ligamentos".

"Por resolución judicial y supervisión de la Lic. Matera, Icardi tenía que llevar tres veces por semana a su hija al kinesiólogo para evitar la operación de rodilla. Los médicos dijeron que nunca llamó sobre la ausencia en los turnos", agregó la periodista en su posteo.

Y sobre la inmediata reacción de la mayor de las Nara, Vecchio concluyó que fue su abogada Ana Rosenfeld quien "reclamó ante el juez Adrián Hagopian el cumplimiento del tratamiento de hace semanas de la hija mayor de Icardi y Wanda".

Con este telón de fondo, desde Intrusos (América TV) analizaron esta situación tras entrevistar en vivo tanto a la abogada de Wanda -Ana Rosenfelf- como a una de las letradas de Mauro Icardi -Elba Marcovecchio-, donde revelaron que el futbolista habría llevado a su hija a especialista de rodilla particular al ver que tenía mucha dificultad para caminar, para así saber a ciencia cierta cuál era la lesión de la nena, y habría sido allí que detectaron los médicos que en realidad tenía rotos los ligamentos, donde Nara siempre habría estado al tanto de todo.

Cuál fue la polémica declaración de Lara Piro contra Wanda Nara por la audiencia de urgencia con Mauro Icardi

Lara Piro apuntó con dureza contra Wanda Nara luego de que trascendiera una supuesta medida judicial que impediría a Mauro Icardi salir del país por una deuda vinculada a la cuota alimentaria de sus hijas.

En diálogo con El Ejército de la Mañana (Bondi Live), este martes por la mañana la abogada del futbolista aseguró que no fueron notificados oficialmente sobre esa resolución y deslizó una crítica hacia Ana Rosenfeld, representante legal de la mediática. "Puede ser que se lo haya adelantado Ana, porque a nosotros no nos informaron nada", lanzó.

Sin embargo, sus declaraciones más contundentes estuvieron dirigidas a Wanda Nara. Al explicar por qué solicitaron una audiencia urgente, sostuvo: "No se puede seguir monetizando a dos criaturas. La señora Wanda Nara monetiza a sus hijas".

Además, cuestionó el monto reclamado en concepto de alimentos y consideró que es excesivo. "Son 30 mil dólares por las dos, pero si las chicas gastan eso, Wanda tendría que pagar la otra mitad. Ni las hijas de Máxima Zorreguieta y el Rey de Holanda gastan 60 mil dólares por mes", afirmó.

Piro también acusó a la empresaria de buscar un beneficio económico indebido: "Eso es un enriquecimiento ilícito que pretende la señora Wanda Nara. Mauro quiere pagar lo que corresponde, no lo que se le antoja a Wanda".

Por último, remarcó que ambos padres tienen las mismas obligaciones económicas y reclamó que se detalle cuáles son los gastos reales de las menores.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara Mauro Icardi

Lo más visto