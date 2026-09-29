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¿Todo mal? María Becerra reveló el motivo por el que no fue al River de Lali

María Becerra rompió el silencio sobre su ausencia en el River de Lali. Enterate.

¿Todo mal? María Becerra reveló el motivo por el que no fue al River de Lali

Lali Espósito cerró su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama” con un show multitudinario en el estadio de River Plate y una lista de invitados que sorprendió a todos. Tini Stoessel, Marilina Bertoldi, Miranda! y Dillom fueron algunos de los artistas que acompañaron a la cantante en una noche que quedó marcada por grandes momentos.

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Uno de los cruces que más repercusión tuvo fue el de Lali, Tini y Marilina Bertoldi, quienes aparecieron vestidas de novia para interpretar Like a Virgin, de Madonna, y recrear el histórico beso que protagonizaron Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera en los MTV VMAs.

También pasaron por el escenario Miranda!, para cantar Mejor que vos, y Dillom, quien se sumó a Lali para interpretar 33. Una verdadera fiesta pop que rápidamente se convirtió en uno de los grandes acontecimientos musicales del año.

Pero hubo una ausencia que también llamó especialmente la atención: María Becerra no estuvo en el show.

Durante los días previos al recital habían circulado fuertes rumores sobre una posible aparición de la cantante de Automático, sobre todo teniendo en cuenta el vínculo que existe entre ambas artistas y el apoyo que Lali le había demostrado años atrás.

Finalmente, María siguió el histórico recital desde afuera y dejó en claro que celebró el encuentro entre Lali, Tini y Marilina. En sus redes sociales escribió: “Qué hermoso estar viva y ser contemporánea de este momentazo”. Además, al comentar una publicación vinculada al show, las definió como “las madres de Argentina”.

Sin embargo, la pregunta quedó instalada: ¿por qué María Becerra no fue al River de Lali?

La propia artista se encargó de responderlo y despejó cualquier especulación sobre una supuesta pelea o distanciamiento. Consultada directamente sobre si había ido al recital, María fue contundente: “¿Fuiste al River? No. La PQMP. Unas ganas de haber ido”.

Y enseguida explicó el verdadero motivo de su ausencia: está completamente enfocada en los ensayos para el comienzo de su nueva gira. “No, no podía porque ensayo. Ustedes saben que en dos días tengo Uruguay, empieza el Quimera Tour”, contó la cantante.

María Becerra también explicó que después de sus presentaciones en River pasó bastante tiempo sin realizar un show de Quimera, por lo que necesita llegar preparada al inicio de esta nueva etapa. “Entonces nada, y desde el River que no hago el show de Quimera, o sea, hace bastante, entonces estoy ensayando full”, detalló.

De esta manera, la ausencia de María Becerra en el River de Lali no tuvo que ver con un conflicto entre las artistas, sino con sus compromisos profesionales y la preparación de su próximo tour.

En pocas palabras

  • María Becerra: Reveló por qué no asistió al concierto de Lali Espósito en River.
  • Motivo: Su ausencia se debió a los intensos ensayos para el inicio de su gira "Quimera Tour".
  • Aclaración: Desmintió rumores de conflicto, afirmando su apoyo al evento de Lali.
Resumen generado por Thinkindot AI
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