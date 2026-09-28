Escándalo: el video del momento en el que la policía le pega al periodista Sebastián Domenech

El golpe no llegó a impactar directamente contra su cuerpo, pero sí alcanzó la mano con la que Domenech sostenía el teléfono celular. El video comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales y generó todo tipo de reacciones, especialmente por la situación que se estaba registrando alrededor del estadio.

El episodio ocurrió en medio de una jornada marcada por la tensión, tanto fuera como dentro del campo de juego. Los hinchas de Estudiantes que viajaron a Santiago del Estero denunciaron malos tratos por parte de efectivos policiales y distintos videos registrados durante el operativo comenzaron a circular en las redes.

La situación se dio en el marco de una definición que también terminó con fuertes incidentes entre los protagonistas del partido.

Rosario Central se impuso 3-1 ante Estudiantes de La Plata en el Estadio Único Madre de Ciudades y se consagró campeón de la Supercopa Internacional. Sin embargo, el cierre quedó opacado por una fuerte pelea entre jugadores de ambos equipos.

Con el Canalla arriba en el marcador, el arquero de Estudiantes, Fernando Muslera, había ido al área rival en busca del empate durante el tiempo de descuento. En la contra, Julián Fernández aprovechó que el arco estaba vacío y marcó el 3-1 definitivo.

El festejo terminó de encender la tensión. Hubo empujones, discusiones y golpes entre futbolistas de ambos planteles, primero dentro del campo de juego y luego en el camino hacia los vestuarios.

Además, desde Estudiantes hubo fuertes cuestionamientos al arbitraje de Darío Herrera. El presidente del club platense, Juan Sebastián Verón, ingresó al campo de juego para reclamarle al árbitro por algunas de sus decisiones.

Así, una jornada que debía quedar marcada exclusivamente por la consagración de Rosario Central terminó envuelta en polémicas, incidentes y escenas de tensión dentro y fuera del estadio.