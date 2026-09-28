La difícil enfermedad de Miguel Ángel Solá por la que estuvo sentado en el programa de Andy Kusnetzoff

“Manuel me dijo: ‘Vení al teatro, vas a hacer teatro porque si no te salva el teatro no te salva nadie’”, recordó.
Así fue como regresó a los escenarios y comenzó a trabajar junto a Mercedes Funes, a quien llenó de elogios.
“Me dio una compañera de trabajo extraordinaria que se llama Mercedes Funes. Es maravillosa, maravillosa. Con ella estamos trabajando felices porque es muy lindo lo que pasa y con ella estoy pasando un tiempo hermoso”, aseguró.
Pero durante la entrevista apareció otro episodio todavía más impactante de su vida. Andy Kusnetzoff recordó que el actor había atravesado distintas situaciones en las que estuvo en peligro y le preguntó por una experiencia ocurrida en las Islas Canarias.
Solá contó que se encontraba allí cuando un trabajador del hotel le advirtió sobre un fenómeno conocido como las Mareas del Pino, caracterizado por fuertes movimientos del mar.
“El chico del hotel donde yo estaba me dijo: ‘Cuidado que hoy hay Mareas del Pino’”, relató.
Sin dimensionar lo que podía ocurrir, el actor ingresó al agua. Poco después, una enorme ola se levantó delante suyo y lo arrastró con una fuerza que puso en riesgo su vida.
“Veo una pared de seis metros de altura que se levanta delante mío”, contó.
Solá recordó que tenía experiencia nadando en aguas abiertas y que incluso había nadado en zonas donde había yacarés. Sin embargo, aquella situación fue completamente distinta.
El actor terminó siendo arrastrado por el agua y quedó en una situación crítica. Un trabajador del hotel que previamente le había advertido del peligro fue quien intervino para rescatarlo, aunque también quedó atrapado por la fuerza de las olas.
“Me sacó y tuvieron que tirarse seis en sacarnos a los dos porque él aguantó la segunda ola en la espalda”, explicó.
Andy quiso saber entonces si aquella experiencia podía haberle provocado una lesión permanente. Solá fue contundente: “Ahí me dijeron cuadripléjico”.
Después de hablar de aquellos momentos extremos, la conversación tomó un giro completamente diferente. El actor también reveló que atraviesa una nueva etapa sentimental y que está profundamente enamorado.
Andy le preguntó directamente por su situación amorosa y Solá contó que está en pareja con Fátima, una artista plástica de 31 años.
La historia comenzó de una manera inesperada. Según relató, ella era asistente de vestuario en una obra que estaba ensayando en el Teatro del Pueblo y un día se acercó para decirle algo que lo dejó completamente sorprendido.
“Quiero saber lo que me pasa con vos”, le dijo Fátima. Solá recordó que se quedó sin palabras. Después comenzaron a caminar juntos y terminaron recorriendo unas 45 cuadras antes de ir a tomar un café.
“Yo dije: ‘Me mató, me mató’”, contó entre risas. La diferencia de edad entre ambos es de aproximadamente 45 años, pero el actor aseguró que no considera que sea un impedimento para la relación.
“No pasa nada con la diferencia. Yo creo que hay cierta edad que no pasa nada”, sostuvo. Además, contó que Fátima se convirtió en una compañía muy importante en esta nueva etapa de su vida: “A mí me acompaña a todas partes, me lleva a todas partes”.
Y, después de atravesar un ACV, las secuelas físicas y diferentes situaciones límite, Solá dejó en claro que hay algo que permanece intacto: su capacidad de amar.
“Ella dice y siente y me transmite que está enamorada de mí”, contó el actor. Y agregó sobre el vínculo que mantienen: “Es lindo estar juntos”.