Dolor inmenso por la muerte en moto de Franco Antonelli y Sol Genez

La investigación judicial se concentró desde las primeras horas en establecer cómo ocurrió la colisión y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al automóvil a impactar contra la motocicleta. Entre los elementos incorporados al expediente aparece el resultado de las actuaciones realizadas sobre el conductor del Citroën y el hallazgo de botellas de bebidas alcohólicas dentro del vehículo.

Cómo ocurrió el choque en la Ruta Nacional 86

El siniestro tuvo lugar durante la madrugada, cuando Franco Antonelli y Sol Genez se desplazaban en una Honda Wave en dirección este-oeste.

Por motivos que todavía forman parte de la investigación, el Citroën C4 que circulaba detrás terminó impactando contra la motocicleta. La colisión provocó que los jóvenes sufrieran heridas de extrema gravedad.

La escena del accidente requirió la intervención de efectivos policiales y personal médico. Una vez constatada la gravedad del cuadro, los servicios de emergencia asistieron a las víctimas y se inició el procedimiento correspondiente para determinar las causas del siniestro.

En el lugar también se realizaron distintas pericias destinadas a reconstruir la mecánica del impacto. Uno de los elementos analizados fue un poste de luz contra el cual terminó colisionando el automóvil después del choque.

Ese dato quedó incorporado a las actuaciones mientras los investigadores avanzaban en la reconstrucción de los momentos previos y posteriores a la embestida.

La investigación busca determinar, entre otros aspectos, la velocidad a la que circulaban los vehículos, la trayectoria que siguieron y las condiciones en las que se produjo el impacto.

Una de las víctimas murió en el lugar

La violencia de la colisión tuvo consecuencias inmediatas para Sol Genez.

La joven, de 21 años, sufrió heridas incompatibles con la vida y murió en el lugar del accidente. Los equipos que llegaron posteriormente a la zona constataron su fallecimiento.

Antonelli, en tanto, sobrevivió inicialmente al impacto, aunque presentó lesiones de consideración. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado de urgencia al Hospital de Alta Complejidad de la ciudad de Formosa.

Los médicos intentaron estabilizarlo, pero el joven finalmente murió horas después como consecuencia de las heridas provocadas por el siniestro.

De esta manera, el choque terminó con la vida de los dos jóvenes que viajaban en la motocicleta.

La noticia provocó conmoción en la zona de Laguna Blanca, donde el hecho tuvo lugar, y volvió a poner el foco sobre los riesgos de la circulación en rutas durante la madrugada.

El conductor del auto quedó detenido

Tras el accidente, el conductor del Citroën C4 también recibió atención médica debido a las lesiones que sufrió como consecuencia del despiste y posterior impacto.

Según las actuaciones citadas en la investigación, el hombre de 35 años presentó fracturas de carácter leve.

Sin embargo, su situación procesal quedó comprometida por las circunstancias que rodearon el choque. Las autoridades determinaron que habría conducido bajo los efectos del alcohol y, durante las tareas realizadas en el automóvil, fueron encontradas botellas de bebidas alcohólicas dentro del habitáculo.

El hallazgo fue incorporado como elemento de interés para la causa.

Luego de recibir asistencia médica, el conductor fue notificado de su detención preventiva y quedó alojado en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 5 de Clorinda.

La causa quedó bajo intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes a partir de las pruebas reunidas.

La investigación continuará con las pericias accidentológicas y el análisis de los distintos elementos obtenidos en la escena.

Qué busca determinar la Justicia

Más allá del resultado positivo del control de alcoholemia consignado en las actuaciones, los investigadores deben reconstruir de manera precisa la secuencia del accidente.

Para eso, una de las cuestiones centrales será establecer cómo se produjo el acercamiento entre el automóvil y la motocicleta y cuáles fueron las maniobras realizadas antes del impacto.

También serán importantes los resultados de las pericias sobre los vehículos y el lugar del accidente.

El poste de iluminación que fue impactado luego del despiste forma parte de los elementos que pueden ayudar a determinar la trayectoria que siguió el automóvil después de embestir a la moto.

En este tipo de investigaciones, los especialistas suelen analizar las marcas sobre el pavimento, los daños de los vehículos, la posición final de los rodados y otros indicios encontrados en el lugar.

Todo ese material será evaluado por la Justicia para establecer cómo se produjo el choque y cuál fue la conducta que tuvo cada uno de los involucrados.

Por el momento, la investigación continúa abierta.

Otra tragedia vial en la Ruta Nacional 11

Mientras en Formosa se investigaba el choque que terminó con la vida de los dos jóvenes, otro siniestro vial fatal tuvo lugar en la provincia de Santa Fe.

En este caso, la víctima fue un hombre de 23 años, identificado como Pablo Maximiliano Cantero, quien murió luego de protagonizar un choque frontal entre dos automóviles.

El accidente ocurrió durante el domingo sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 922, en inmediaciones de la localidad de Florencia.

Cantero viajaba al mando de un Chevrolet Corsa en sentido norte-sur cuando, por circunstancias que también son materia de investigación, se produjo una colisión frontal con un Toyota Corolla.

El segundo vehículo era conducido por José Luis Soto, oriundo de la provincia de Corrientes.

El impacto se produjo sobre una de las principales rutas que atraviesan el norte santafesino y generó la intervención de los servicios de emergencia y de las autoridades encargadas de investigar el hecho.

Investigan las causas del choque frontal

Al igual que ocurrió con el accidente de Formosa, en Santa Fe las primeras actuaciones estuvieron destinadas a establecer por qué se produjo la colisión.

La mecánica de un choque frontal puede depender de múltiples factores, por lo que los investigadores deberán analizar las condiciones de circulación, las trayectorias de ambos vehículos y las circunstancias previas al impacto.

Hasta tanto avancen las pericias, no se estableció públicamente una explicación definitiva sobre las causas del accidente.

Cantero sufrió heridas de extrema gravedad y murió como consecuencia del choque.

El conductor del Toyota Corolla también quedó involucrado en las actuaciones que se iniciaron a partir del siniestro.

La investigación permitirá determinar cómo se produjo la invasión de trayectoria, si correspondiera, y cuáles fueron las circunstancias que desembocaron en el impacto entre ambos automóviles.

Dos accidentes fatales durante un mismo fin de semana

Los episodios ocurridos en Formosa y Santa Fe tuvieron como denominador común la gravedad de los siniestros y la intervención de las autoridades para reconstruir las circunstancias que precedieron a cada choque.

En Laguna Blanca, la tragedia terminó con dos víctimas jóvenes que viajaban en una motocicleta. Sol Genez murió en el lugar y Franco Antonelli falleció posteriormente en un hospital de la capital provincial.

En Florencia, en tanto, Pablo Maximiliano Cantero, de 23 años, murió después del choque frontal entre el Chevrolet Corsa que conducía y el Toyota Corolla.

Se trata de dos investigaciones diferentes, con causas judiciales independientes y circunstancias particulares que todavía deben ser esclarecidas.

En el caso ocurrido sobre la Ruta Nacional 86, la Justicia cuenta con elementos vinculados al estado del conductor del Citroën y con evidencias encontradas en el automóvil. También serán determinantes las pericias sobre la escena.

En el accidente de la Ruta Nacional 11, los investigadores deberán establecer la mecánica del choque frontal y las responsabilidades que pudieran corresponder.

La investigación continúa en ambos casos

Los accidentes viales suelen requerir distintas etapas de investigación antes de arribar a una conclusión sobre las responsabilidades.

En Formosa, la causa tiene como dato central la muerte de los dos ocupantes de la moto y la situación procesal del conductor del Citroën C4. Las pericias y las pruebas incorporadas al expediente serán fundamentales para establecer cómo ocurrió la embestida.

La Justicia deberá analizar también los resultados de los estudios realizados sobre los vehículos y la escena, además de las circunstancias vinculadas al presunto consumo de alcohol.

En Santa Fe, el eje está puesto en el choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional 11 y en la reconstrucción de la secuencia que terminó con la muerte de Cantero.

Por el momento, ambos expedientes permanecen bajo investigación y serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar las responsabilidades correspondientes a partir de las pruebas reunidas.

Las tragedias ocurridas durante el fin de semana dejaron así tres víctimas fatales en dos hechos viales diferentes, mientras continúan las actuaciones destinadas a reconstruir con precisión qué sucedió en cada ruta.