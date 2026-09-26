Luis Zahera arrasa en Netflix con la serie española más vista y el estreno de sus nuevas temporadas

Películas como Celda 211, As bestas o El reino consolidaron su prestigio gracias a interpretaciones intensas que lo convirtieron en un referente del género. Sin embargo, precisamente ese éxito también provocó que muchos directores lo asociaran siempre al mismo tipo de personaje. Con Animal, el panorama cambió radicalmente.

La serie apostó por mostrar una faceta mucho más cercana, entrañable y humorística del actor. Antón no es un héroe tradicional ni un protagonista perfecto. Es un hombre lleno de contradicciones, con dificultades para adaptarse a los cambios y con una enorme sensibilidad hacia los animales y las personas que lo rodean.

Ese giro sorprendió incluso al propio Zahera, quien reconoció que el proyecto representó una oportunidad poco habitual dentro de la industria española.

De qué trata Animal en Netflix

El argumento de Animal parte de una premisa aparentemente cotidiana. Antón trabaja como veterinario en el ámbito rural gallego, acostumbrado al contacto directo con los animales de granja y a una vida tranquila lejos del ritmo de la ciudad.

Todo cambia cuando debe incorporarse a Kawanda Urban, una moderna tienda de mascotas dirigida por su sobrina Uxía. Allí comienza un proceso de adaptación lleno de situaciones cómicas, diferencias generacionales y conflictos derivados de dos formas completamente distintas de entender el cuidado animal.

La serie mezcla humor, drama y costumbrismo sin perder nunca de vista el vínculo emocional entre sus personajes. Ese equilibrio fue uno de los elementos que permitió que la producción conectara con espectadores de diferentes países.

Lejos de apostar por grandes efectos o tramas espectaculares, Animal encontró su identidad en los pequeños detalles: la vida de pueblo, las relaciones familiares, los clientes de la tienda y los problemas cotidianos que aparecen alrededor del mundo de las mascotas.

El resultado fue una ficción con personalidad propia que logró destacar dentro del amplio catálogo internacional de Netflix.

Netflix apuesta por dos temporadas de Animal al mismo tiempo

Netflix confirmó que Animal no solo tendría una segunda temporada, sino que la segunda y la tercera se rodarán de manera simultánea. Esta estrategia permite reducir los tiempos de producción y garantizar una mayor continuidad narrativa entre ambas entregas.

La decisión refleja la confianza de la plataforma en el rendimiento de la ficción, algo reservado únicamente para aquellos títulos que demuestran un sólido potencial de audiencia.

El rodaje simultáneo también permitirá que parte del reparto y del equipo técnico mantengan la continuidad de sus personajes y escenarios, evitando largos períodos de espera entre temporadas.

Para Luis Zahera, supone además otro importante compromiso dentro de una agenda profesional especialmente intensa.

Álvaro Mel se incorpora al reparto con un papel clave

Entre las novedades más destacadas aparece la llegada de Álvaro Mel, uno de los actores jóvenes con mayor proyección del panorama español.

El intérprete dará vida a Mike, gerente de la clínica Kawanda Urban en Santiago de Compostela. Su personaje estará directamente relacionado con la expansión del negocio y tendrá un papel relevante en los nuevos conflictos que surgirán durante la segunda temporada.

La incorporación de Mel ampliará el universo de la serie y abrirá nuevas dinámicas entre los protagonistas habituales y los personajes que llegan desde el ámbito urbano.

Anuncio oficial de Animal, nueva temporada en Netflix