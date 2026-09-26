En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Luis Zahera
Netflix
SERIES

Luis Zahera arrasa en Netflix con la serie española más vista y el estreno de sus nuevas temporadas

Esta serie volvió a colocar a Luis Zahera en el centro de Netflix y su éxito internacional ya dio paso al rodaje simultáneo de dos nuevas temporadas.

Luis Zahera arrasa en Netflix con la serie española más vista y el estreno de sus nuevas temporadas. (Foto: Archivo)

Luis Zahera arrasa en Netflix con la serie española más vista y el estreno de sus nuevas temporadas. (Foto: Archivo)

Animal se convirtió en una de las mayores sorpresas de Netflix y también en uno de los proyectos más importantes de la carrera de Luis Zahera. El fenómeno fue tan contundente que la plataforma confirmó su renovación apenas unas semanas después del estreno y, ahora, ya trabaja de forma simultánea en la segunda y tercera temporada.

Leé también José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de su nueva miniserie de 4 episodios
José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de su nueva miniserie de 4 episodios. (Foto: Gentileza Netflix)

La producción, ambientada en un pequeño pueblo de Galicia, cambió por completo la imagen habitual del intérprete. Zahera dejó atrás a los personajes atormentados para ponerse en la piel de Antón, un veterinario de gran corazón que debe abandonar su entorno rural y adaptarse a una nueva vida en una tienda de mascotas urbana. Ese contraste terminó siendo uno de los grandes atractivos de la ficción.

Mientras continúa acumulando proyectos en televisión, cine y teatro, el actor también avanza con el rodaje de la continuación de una serie que logró trascender las fronteras españolas y convertirse en un éxito internacional dentro de Netflix.

El cambio de registro que transformó la carrera de Luis Zahera

Hablar de Luis Zahera es hablar de uno de los rostros más reconocibles del audiovisual español. Durante décadas construyó una trayectoria marcada por personajes de enorme fuerza dramática, muchos de ellos vinculados al thriller, al crimen o al suspense.

Películas como Celda 211, As bestas o El reino consolidaron su prestigio gracias a interpretaciones intensas que lo convirtieron en un referente del género. Sin embargo, precisamente ese éxito también provocó que muchos directores lo asociaran siempre al mismo tipo de personaje. Con Animal, el panorama cambió radicalmente.

La serie apostó por mostrar una faceta mucho más cercana, entrañable y humorística del actor. Antón no es un héroe tradicional ni un protagonista perfecto. Es un hombre lleno de contradicciones, con dificultades para adaptarse a los cambios y con una enorme sensibilidad hacia los animales y las personas que lo rodean.

Ese giro sorprendió incluso al propio Zahera, quien reconoció que el proyecto representó una oportunidad poco habitual dentro de la industria española.

De qué trata Animal en Netflix

El argumento de Animal parte de una premisa aparentemente cotidiana. Antón trabaja como veterinario en el ámbito rural gallego, acostumbrado al contacto directo con los animales de granja y a una vida tranquila lejos del ritmo de la ciudad.

Todo cambia cuando debe incorporarse a Kawanda Urban, una moderna tienda de mascotas dirigida por su sobrina Uxía. Allí comienza un proceso de adaptación lleno de situaciones cómicas, diferencias generacionales y conflictos derivados de dos formas completamente distintas de entender el cuidado animal.

La serie mezcla humor, drama y costumbrismo sin perder nunca de vista el vínculo emocional entre sus personajes. Ese equilibrio fue uno de los elementos que permitió que la producción conectara con espectadores de diferentes países.

Lejos de apostar por grandes efectos o tramas espectaculares, Animal encontró su identidad en los pequeños detalles: la vida de pueblo, las relaciones familiares, los clientes de la tienda y los problemas cotidianos que aparecen alrededor del mundo de las mascotas.

El resultado fue una ficción con personalidad propia que logró destacar dentro del amplio catálogo internacional de Netflix.

Netflix apuesta por dos temporadas de Animal al mismo tiempo

Netflix confirmó que Animal no solo tendría una segunda temporada, sino que la segunda y la tercera se rodarán de manera simultánea. Esta estrategia permite reducir los tiempos de producción y garantizar una mayor continuidad narrativa entre ambas entregas.

La decisión refleja la confianza de la plataforma en el rendimiento de la ficción, algo reservado únicamente para aquellos títulos que demuestran un sólido potencial de audiencia.

El rodaje simultáneo también permitirá que parte del reparto y del equipo técnico mantengan la continuidad de sus personajes y escenarios, evitando largos períodos de espera entre temporadas.

Para Luis Zahera, supone además otro importante compromiso dentro de una agenda profesional especialmente intensa.

Álvaro Mel se incorpora al reparto con un papel clave

Entre las novedades más destacadas aparece la llegada de Álvaro Mel, uno de los actores jóvenes con mayor proyección del panorama español.

El intérprete dará vida a Mike, gerente de la clínica Kawanda Urban en Santiago de Compostela. Su personaje estará directamente relacionado con la expansión del negocio y tendrá un papel relevante en los nuevos conflictos que surgirán durante la segunda temporada.

La incorporación de Mel ampliará el universo de la serie y abrirá nuevas dinámicas entre los protagonistas habituales y los personajes que llegan desde el ámbito urbano.

Anuncio oficial de Animal, nueva temporada en Netflix

En pocas palabras

  • Luis Zahera: La serie "Animal" lo posicionó en Netflix, grabando dos nuevas temporadas simultáneamente.
  • Éxito internacional: La ficción española trascendió fronteras, destacando en el catálogo de la plataforma de streaming.
  • Nueva etapa: Zahera explora un registro más cercano y humorístico, lejos de sus roles dramáticos habituales.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luis Zahera Netflix Serie
Notas relacionadas
Ricardo Darín brilla en Netflix con esta película argentina y es ideal para el fin de semana
Netflix: si te gusta El problema final con José Coronado, mirá esta miniserie de 3 capítulos
Luis Zahera arrasa en Netflix con el mejor thriller español y dura menos de 2 horas

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar