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Netflix estrena la segunda temporada de su serie más exitosa y todos la están esperando

Esta serie regresa con una nueva temporada en Netflix y el tráiler anticipa una historia cargada de espionaje, conspiraciones y secretos.

Netflix estrena la segunda temporada de su serie más exitosa y es la más esperada por todos. (Foto: Archivo)

Netflix estrena la segunda temporada de su serie más exitosa y es la más esperada por todos. (Foto: Archivo)

Palomas Negras ya tiene su esperado primer tráiler en Netflix de la segunda temporada. La serie volverá a poner en el centro de la historia a Helen Webb, la espía interpretada por Keira Knightley, quien continuará llevando una peligrosa doble vida mientras una conspiración amenaza con destruir a la organización clandestina para la que trabaja.

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Con seis nuevos episodios, el estreno mundial ya tiene fecha confirmada: será el 5 de noviembre de 2026.

Netflix reveló las primeras escenas de la nueva temporada

La plataforma presentó oficialmente el tráiler oficial de Palomas Negras: Temporada 2, una producción que conquistó al público por combinar espionaje, drama político y acción con un ritmo intenso. El adelanto ofrece un primer vistazo al complejo escenario que enfrentarán sus protagonistas y confirma que los nuevos episodios elevarán todavía más el nivel de tensión.

Las imágenes muestran el regreso de Helen Webb, quien continúa atrapada entre dos mundos completamente opuestos. Por un lado, mantiene la fachada de una esposa dedicada dentro de una de las familias más influyentes de la política británica.

Por el otro, sigue desempeñándose como una agente encubierta que entrega información confidencial del Gobierno a la misteriosa organización conocida como Palomas Negras.

El tráiler no revela demasiados detalles de la trama, pero sí deja en claro que la amenaza será mucho mayor que en la primera entrega. La estabilidad de la organización comenzará a resquebrajarse y los secretos tendrán consecuencias imprevisibles.

Cómo será Palomas Negras: Temporada 2 en Netflix

La historia retomará los acontecimientos alrededor de Helen Webb, el personaje interpretado por Keira Knightley, cuya doble identidad continúa siendo el eje central del relato.

Durante años, Helen logró ocultar que en realidad trabaja como espía mientras vive públicamente como la esposa de un importante político británico. Esa capacidad para moverse entre el poder y el espionaje la convirtió en una pieza clave dentro de la organización clandestina. Sin embargo, la segunda temporada cambiará por completo el equilibrio de fuerzas.

Su marido, Wallace Webb, iniciará la etapa más importante de su carrera política al prepararse para convertirse en primer ministro del Reino Unido. Ese ascenso colocará a Helen mucho más cerca de los secretos de Estado, pero también incrementará el riesgo de que su verdadera identidad salga a la luz.

Mientras tanto, ella continuará entregando información confidencial a Palomas Negras, una misión que ahora será todavía más delicada debido a la creciente vigilancia y a una conspiración interna que amenaza con derrumbar toda la estructura de la organización.

Keira Knightley lidera el elenco de Palomas Negras

Netflix confirmó que gran parte del reparto principal volverá para esta nueva entrega, manteniendo a los personajes que dieron identidad a la serie desde sus comienzos.

Keira Knightley retomará su papel como Helen Webb, mientras que Ben Whishaw volverá a interpretar a Sam Young, uno de los personajes más importantes dentro de la historia de espionaje.

También regresarán:

  • Sarah Lancashire como Mrs. Reed.
  • Andrew Buchan como Wallace Webb.
  • Gabrielle Creevy como Eleanor.
  • Ella Lily Hyland como Williams.
  • Kathryn Hunter como Lenny.

Cuándo se estrena la segunda temporada en Netflix

Netflix confirmó que la segunda temporada de Palomas Negras llegará de manera completa a la plataforma el 5 de noviembre de 2026.

Los seis episodios estarán disponibles desde el día del estreno, por lo que los espectadores podrán ver la temporada completa sin esperar lanzamientos semanales.

Con el regreso de Keira Knightley, la incorporación de Neve Campbell y una conspiración que amenaza el corazón de la organización clandestina, la serie prepara una nueva etapa donde el espionaje y la política volverán a cruzarse en una historia marcada por los secretos, las traiciones y las decisiones que pueden cambiar el destino de todos sus protagonistas.

Tráiler oficial de Palomas Negras: Temporada 2 en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrena: Anticipa tráiler de la segunda temporada de "Palomas Negras" cargado de espionaje y conspiraciones.
  • Sinopsis: Helen Webb, espía interpretada por Keira Knightley, continúa su doble vida mientras una conspiración amenaza a la organización.
  • Estreno y Elenco: La segunda temporada llega el 5 de noviembre de 2026 con Keira Knightley y el elenco original.
Resumen generado por Thinkindot AI
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