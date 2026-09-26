Netflix estrena la segunda temporada de su serie más exitosa y todos la están esperando

Por el otro, sigue desempeñándose como una agente encubierta que entrega información confidencial del Gobierno a la misteriosa organización conocida como Palomas Negras.

El tráiler no revela demasiados detalles de la trama, pero sí deja en claro que la amenaza será mucho mayor que en la primera entrega. La estabilidad de la organización comenzará a resquebrajarse y los secretos tendrán consecuencias imprevisibles.

Cómo será Palomas Negras: Temporada 2 en Netflix

La historia retomará los acontecimientos alrededor de Helen Webb, el personaje interpretado por Keira Knightley, cuya doble identidad continúa siendo el eje central del relato.

Durante años, Helen logró ocultar que en realidad trabaja como espía mientras vive públicamente como la esposa de un importante político británico. Esa capacidad para moverse entre el poder y el espionaje la convirtió en una pieza clave dentro de la organización clandestina. Sin embargo, la segunda temporada cambiará por completo el equilibrio de fuerzas.

Su marido, Wallace Webb, iniciará la etapa más importante de su carrera política al prepararse para convertirse en primer ministro del Reino Unido. Ese ascenso colocará a Helen mucho más cerca de los secretos de Estado, pero también incrementará el riesgo de que su verdadera identidad salga a la luz.

Mientras tanto, ella continuará entregando información confidencial a Palomas Negras, una misión que ahora será todavía más delicada debido a la creciente vigilancia y a una conspiración interna que amenaza con derrumbar toda la estructura de la organización.

Keira Knightley lidera el elenco de Palomas Negras

Netflix confirmó que gran parte del reparto principal volverá para esta nueva entrega, manteniendo a los personajes que dieron identidad a la serie desde sus comienzos.

Keira Knightley retomará su papel como Helen Webb, mientras que Ben Whishaw volverá a interpretar a Sam Young, uno de los personajes más importantes dentro de la historia de espionaje.

También regresarán:

Sarah Lancashire como Mrs. Reed.

Andrew Buchan como Wallace Webb.

Gabrielle Creevy como Eleanor.

Ella Lily Hyland como Williams.

Kathryn Hunter como Lenny.

Cuándo se estrena la segunda temporada en Netflix

Netflix confirmó que la segunda temporada de Palomas Negras llegará de manera completa a la plataforma el 5 de noviembre de 2026.

Los seis episodios estarán disponibles desde el día del estreno, por lo que los espectadores podrán ver la temporada completa sin esperar lanzamientos semanales.

Con el regreso de Keira Knightley, la incorporación de Neve Campbell y una conspiración que amenaza el corazón de la organización clandestina, la serie prepara una nueva etapa donde el espionaje y la política volverán a cruzarse en una historia marcada por los secretos, las traiciones y las decisiones que pueden cambiar el destino de todos sus protagonistas.

Tráiler oficial de Palomas Negras: Temporada 2 en Netflix