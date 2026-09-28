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El ex abogado de Candela Arizaga denunció penalmente a Facundo Moyano tras las acusaciones de extorsión

El abogado confirmó que presentó una querella penal y avanzará con una demanda civil por daños y perjuicios contra el sindicalista luego de que lo acusara públicamente de extorsión.

El abogado confirmó que presentó una querella penal y avanzará con una demanda civil por daños y perjuicios contra el sindicalista luego de que lo acusara públicamente de extorsión. (Foto: captura de pantalla)

El abogado confirmó que presentó una querella penal y avanzará con una demanda civil por daños y perjuicios contra el sindicalista luego de que lo acusara públicamente de extorsión. (Foto: captura de pantalla)

El abogado Diego Storto presentó una denuncia penal y anunció una demanda civil por daños y perjuicios contra Facundo Moyano luego de que el sindicalista lo acusara públicamente de haber intentado extorsionarlo. La presentación judicial se produjo mientras Moyano viajó a Madrid, España, tras obtener autorización de la Justicia.

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Storto confirmó que avanzó con acciones legales y aseguró que puso a disposición de los investigadores su teléfono celular para que se analicen las acusaciones en su contra. “Hoy presentamos una querella penal junto con el asesoramiento de Fernando Burlando”, afirmó el abogado en diálogo con A24.

La denuncia penal y la demanda por daños y perjuicios

En ese sentido, remarcó que también impulsará una demanda civil por daños y perjuicios contra el sindicalista a raíz de las acusaciones públicas que realizó en su contra.

“Lo denuncié penalmente y también lo voy a hacer civilmente por daños y perjuicios, aclarando que todo lo que surja del resultante lo vamos a donar a alguna entidad de bien público”, señaló.

Según explicó, el reclamo civil apunta al perjuicio que, a su entender, le ocasionaron las declaraciones de Moyano. El abogado sostuvo que buscará que la Justicia determine la veracidad de las acusaciones y las eventuales responsabilidades derivadas de esos dichos.

El celular como prueba

Durante la entrevista, Storto rechazó de manera categórica las acusaciones de extorsión formuladas por Moyano y aseguró que no existe ningún vínculo entre ambos que respalde esa versión.

“En la denuncia ofrecí mi celular a la Justicia para ver de la manera en la que yo lo extorsioné o cómo, con quién, por dónde. No tengo un amigo o persona en común con este muchacho. Me llama poderosamente la atención”, expresó.

El abogado también reconoció que la situación lo afectó personalmente: “Desgraciadamente no soy de andar denunciando o teniendo litigios, al contrario, voy por la vida muy tranquilo. Pero la verdad es que esto me afecta”, manifestó.

El abogado adelantó que también impulsará una demanda civil por daños y perjuicios contra el sindicalista a raíz de las acusaciones públicas que realizó en su contra. (Foto: archivo)

El abogado adelantó que también impulsará una demanda civil por daños y perjuicios contra el sindicalista a raíz de las acusaciones públicas que realizó en su contra. (Foto: archivo)

Su intervención en la causa

Storto recordó que participó en los primeros momentos de la investigación vinculada a Candela Arizaga, cuando la joven permanecía internada y Moyano estaba incomunicado. “Yo fui a su casa a hablar con ella y grabé la conversación para después poder presentar formalmente la denuncia”, indicó.

Además, defendió su actuación profesional y rechazó las sospechas planteadas por el sindicalista. “Ustedes piensan que si yo de verdad hubiese extorsionado a Facundo Moyano él no hubiese erradicado la denuncia en Tribunales como se debe hacer”, afirmó.

Durante la entrevista también cuestionó que Moyano intentara responsabilizar a Arizaga por distintas situaciones relacionadas con el caso. Asimismo, puso en duda la consistencia de algunas de sus declaraciones públicas y marcó presuntas contradicciones entre sus dichos sobre el consumo de sustancias y elementos incorporados al expediente judicial.

El contexto de la polémica

Las declaraciones de Storto se produjeron después de una entrevista que Moyano brindó en el programa La mañana con Moria, donde se refirió al episodio ocurrido con Candela Arizaga en el barrio porteño de Belgrano y rechazó las acusaciones que pesan en su contra.

“Yo hablo ahora porque no hice nada de los delitos que se me indilgan. Yo siento que todos pueden hablar de mi y nadie tiene que justifica nada y yo tengo que justificar. Y lo acepto y lo hago”, sostuvo el sindicalista.

Durante la entrevista televisiva, Moyano aseguró que cuenta con pruebas para respaldar su versión y defendió su accionar durante el episodio.

“Se está diciendo que soy culpable y que no me crean a mí está bien, pero no le creen a Candela, la defienden pero no le creen. Yo tengo que aclarar porque me están acusando de delitos”, afirmó.

En pocas palabras

  • Denuncia penal: Diego Storto presentó una querella contra Facundo Moyano por acusaciones de extorsión.
  • Demanda civil: Storto también impulsará una demanda por daños y perjuicios contra Moyano.
  • Aportes a la Justicia: El abogado ofreció su celular para que se analicen las acusaciones en su contra.
Resumen generado por Thinkindot AI
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