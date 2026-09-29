Furor en Netflix por el estreno de una nueva película romántica con Lindsay Lohan

El contenido del disco tendrá un destinatario concreto: su esposo. Sin embargo, el mensaje llegará a las manos equivocadas.

A partir de ese momento, la protagonista decidirá encontrar al hombre para quien fue grabada aquella despedida. Para conseguirlo, contará únicamente con las pistas que aparezcan en el DVD.

La película desarrollará así una búsqueda marcada por los recuerdos, los vínculos sentimentales y las consecuencias que puede generar un mensaje destinado originalmente a otra persona.

Netflix todavía no explicó cómo evolucionará exactamente esa búsqueda ni de qué manera se producirá el romance entre los personajes interpretados por Lindsay Lohan y Henry Golding.

Lindsay Lohan volverá a encontrarse con Mark Waters

Uno de los elementos que más atención genera alrededor de Return To You estará detrás de las cámaras.

Mark Waters volverá a dirigir a Lindsay Lohan después de haber trabajado con ella en Un viernes de locos y Chicas Pesadas. Ambas películas forman parte de una etapa especialmente reconocida de la carrera de la actriz.

El nuevo proyecto permitirá, por lo tanto, recuperar una colaboración que comenzó años atrás y que ahora continuará dentro del catálogo de películas románticas de Netflix.

De esta manera, Return To You combinará la presencia de una actriz vinculada a varias producciones románticas recientes de Netflix con un director que ya trabajó en distintas películas de este tipo para el servicio de streaming.

La nueva película romántica de Lindsay Lohan para Netflix

La producción también se sumará a una etapa en la que Lindsay Lohan volvió a ocupar un lugar destacado dentro de las películas románticas de Netflix.

La actriz protagonizó anteriormente Navidad de golpe, Un deseo irlandés y Nuestro secretito. Con Return To You, esa relación con la plataforma continuará a través de una nueva historia centrada en los vínculos sentimentales.

Además de protagonizar la película, Lohan participará como productora junto a Brad Krevoy.