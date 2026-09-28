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¿Separados? La inesperada decisión de Coco Sily y Chimi Meza a casi un año de casarse

A casi un año de su casamiento, Coco Sily reveló la inesperada decisión que tomaron con Chimi Meza. Enterate.

¿Separados? La inesperada decisión de Coco Sily y Chimi Meza a casi un año de casarse

Coco Sily y Cinthia “Chimi” Meza llevan casi un año de casados, pero su matrimonio tiene una particularidad que rompe con el esquema tradicional: cada uno mantiene su propia casa, viven separados. La pareja encontró una dinámica que les permite compartir buena parte de la semana sin resignar los espacios que cada uno ya tenía antes de pasar por el altar.

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El actor, humorista y conductor conoció a Chimi mientras ambos trabajaban en radio. La relación profesional fue dando paso a un vínculo sentimental y, durante 2023, comenzaron su historia de amor. Más adelante llegó uno de los momentos más importantes para la pareja: en diciembre de 2024, durante un viaje a Brasil, Coco le propuso matrimonio y ella aceptó.

Finalmente, el 16 de noviembre de 2025 celebraron su casamiento rodeados de familiares y amigos. Sin embargo, hubo una decisión que no cambió con la boda: seguir viviendo en casas separadas.

Chimi continúa viviendo en Bajo San Isidro junto a sus hijos, mientras Coco mantiene su departamento. Aunque tienen dos hogares, esto no significa que lleven vidas completamente separadas. Por el contrario, organizan sus días para pasar tiempo juntos y también conservar momentos individuales.

La particular dinámica volvió a quedar expuesta durante la visita de Coco a Almorzando con Juana, donde Juana Viale quiso saber cómo funciona el matrimonio y por qué decidieron mantener dos casas.

Al explicar su elección, el humorista fue contundente y apeló al humor para referirse a sus costumbres: “Yo ya tengo unas mañas”. Además, contó que vive en un departamento de aproximadamente 45 metros cuadrados, mientras que Chimi continúa en su casa de Bajo San Isidro.

La pareja encontró una especie de calendario propio. Durante la semana, Chimi suele ir al departamento de Coco, mientras que los fines de semana es él quien se traslada a la casa donde vive su esposa junto a sus hijos. Además, se reservan dos o tres días para estar cada uno por su lado.

Pero hay otro detalle que llamó especialmente la atención. Cuando sabe que Chimi va a visitarlo, Coco prepara especialmente su departamento: baja la intensidad de las luces, lo perfuma y enciende sahumerios para crear un ambiente especial.

La descripción de esa rutina llevó a Juana Viale a definir la relación de una manera muy particular: una “eterna cita”. Y la expresión sintetizó justamente el modo en que la pareja decidió vivir su matrimonio: encuentros planificados, dos hogares y espacios propios.

Lo cierto es que la decisión de no convivir no surgió después de algún conflicto ni de una crisis matrimonial. Según explicó Coco, ambos habían elegido esta organización antes de casarse y decidieron mantenerla después del “sí, quiero”.

A casi un año de la boda, Coco Sily y Chimi Meza continúan con el mismo esquema que encontraron para hacer funcionar su relación, combinando la vida en pareja con la necesidad de conservar sus propios espacios.

En pocas palabras

  • Coco Sily y Chimi Meza: A casi un año de casarse, la pareja mantiene casas separadas, sin conflictos.
  • Dinámica de pareja: Combinan días en el departamento de él con fines de semana en la casa de ella, conservando espacios individuales.
  • Matrimonio no convencional: Decidieron esta organización antes de la boda para funcionar mejor como relación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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