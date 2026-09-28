Los detalles en los "datos borrados" del celular de Claudio Barrelier estremecen a todos: "377 búsquedas de..."

La pericia, además, habría permitido recuperar una fotografía en la que aparece una menor amordazada, que fuentes relacionadas con el expediente atribuyen a Agostina. Este elemento forma parte de la evidencia que ahora analiza la Justicia.

Como consecuencia de los nuevos datos encontrados en el dispositivo, el fiscal Juan Ávila Echenique resolvió ampliar la imputación contra Barrelier por un delito relacionado con la tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI).

Qué encontraron los investigadores en el teléfono

La revisión del teléfono de Barrelier tuvo como objetivo obtener información que pudiera ayudar a reconstruir sus comunicaciones y movimientos en el período que rodea al crimen.

Los especialistas trabajaron sobre datos que permanecían almacenados en el dispositivo y también sobre información que había sido eliminada. Este tipo de procedimiento permite, en determinadas circunstancias, recuperar archivos, mensajes o fotografías que ya no aparecen disponibles para el usuario desde las aplicaciones habituales.

De acuerdo con los datos difundidos sobre la investigación, el trabajo forense permitió acceder a conversaciones y fotografías eliminadas, además de revisar el historial de comunicaciones.

La extracción incluyó registros de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp e intercambios realizados mediante Instagram. También se analizaron búsquedas efectuadas en internet y otros datos que podían contribuir a establecer la actividad del acusado.

La información digital adquirió así un papel relevante dentro de la causa, ya que permite contrastar las comunicaciones con otros elementos incorporados al expediente.

El abogado que representa a la madre de Agostina, Carlos Nayi, fue quien explicó parte de los resultados obtenidos a partir de la pericia.

Uno de los puntos centrales está relacionado con las búsquedas realizadas desde el teléfono. Según la información incorporada a la investigación, fueron detectadas 377 búsquedas de contenido sexual en un período comprendido entre el 6 y el 20 de mayo.

Entre los términos registrados aparecen palabras vinculadas con “padrastro”, “hijastra” y “abuso sexual”, de acuerdo con lo que trascendió de la causa.

Las búsquedas que quedaron registradas entre mayo

El historial digital se convirtió en uno de los elementos que ahora deberá ser interpretado por la Justicia dentro del conjunto de pruebas.

La existencia de una determinada búsqueda en internet, por sí sola, no permite establecer automáticamente quién la realizó ni cuál fue su significado. Por eso, los investigadores deben contrastar esos registros con otros datos obtenidos durante la pericia y con el resto de las evidencias reunidas en el expediente.

En este caso, sin embargo, la cantidad de registros llamó la atención de quienes intervienen en la investigación.

Fueron 377 búsquedas de contenido sexual detectadas en apenas dos semanas, entre el 6 y el 20 de mayo. El contenido de algunas de ellas es ahora analizado en relación con el vínculo que Barrelier mantenía con la familia de Agostina.

La investigación intenta determinar si esos registros tienen alguna relación con los hechos que se investigan o si corresponden a otra actividad desarrollada desde el dispositivo.

Ese análisis será particularmente importante porque la pericia no se limitó al historial de navegación. Los investigadores también revisaron mensajes, imágenes, llamadas y comunicaciones mantenidas a través de distintas plataformas.

De esta manera, el teléfono se transformó en una fuente de información para reconstruir el contexto previo al crimen.

Una fotografía recuperada del dispositivo

Otro de los elementos que habría surgido de la recuperación de información eliminada es una fotografía en la que se observa a una menor amordazada.

De acuerdo con fuentes vinculadas con la investigación, la imagen fue atribuida a Agostina Vega. La existencia de ese archivo fue incorporada al expediente y quedó bajo análisis judicial.

Se trata de uno de los elementos que adquirió especial relevancia a partir de la nueva etapa de la investigación sobre el teléfono.

La recuperación de archivos eliminados es posible mediante herramientas de análisis forense digital, que permiten examinar sectores de almacenamiento y rastros que pueden permanecer en los dispositivos aun después de que determinados archivos hayan sido borrados.

En una investigación criminal, esos procedimientos pueden aportar información complementaria sobre cuándo se generó un archivo, cómo fue almacenado, qué otros datos estaban asociados y qué comunicaciones existieron alrededor de ese contenido, siempre sujeto a las conclusiones de los peritos y a la valoración judicial.

En el caso de Barrelier, ese trabajo derivó además en una nueva acusación.

Nueva imputación contra Claudio Barrelier

A partir de los elementos obtenidos mediante el análisis del teléfono, el fiscal Juan Ávila Echenique dispuso una nueva imputación contra Barrelier vinculada con la tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI).

La decisión marca un nuevo capítulo dentro del expediente porque el análisis del dispositivo no solamente aportó información para la reconstrucción del caso, sino que también abrió una línea investigativa específica relacionada con el material encontrado.

El acusado fue citado a declarar el 29 de septiembre, instancia en la que deberá responder en relación con esta nueva imputación.

La declaración se producirá mientras la Fiscalía continúa evaluando el conjunto de elementos obtenidos durante las pericias.

En este punto, será determinante establecer el origen del material recuperado, su eventual vinculación con Agostina y las circunstancias en las que esos archivos fueron almacenados o compartidos, cuestiones que forman parte del análisis de los investigadores.

Qué relación tenía Barrelier con Agostina Vega

Otro de los aspectos que la investigación busca reconstruir es el vínculo que existía entre Barrelier y Agostina.

Según la información difundida sobre la causa, el acusado tenía una relación previa con la familia de la adolescente y Agostina lo consideraba una figura cercana, incluso con características asociadas a una figura paterna.

Ese dato adquiere relevancia al analizar las comunicaciones registradas durante los días anteriores al crimen.

Los investigadores revisaron los mensajes intercambiados entre ambos y procuran establecer cuál era la naturaleza de ese vínculo, qué contactos tuvieron y qué ocurrió durante las horas previas al hecho.

La pericia sobre el celular permite incorporar una dimensión temporal a esa reconstrucción: no solamente qué se dijo, sino cuándo se produjo cada comunicación y qué otros movimientos digitales quedaron registrados alrededor de esos contactos.

Ese cruce de información es uno de los objetivos centrales del análisis.

Los mensajes previos al crimen

Dentro de la información recuperada aparecen también comunicaciones entre Barrelier y Agostina correspondientes a los días anteriores al crimen.

Según lo que trascendió de la investigación, Barrelier le habría enviado mensajes a la adolescente mientras procuraba mantener el vínculo de confianza que existía entre ambos.

La Fiscalía deberá determinar qué significado tienen esas comunicaciones en el contexto general de la causa y si permiten establecer alguna conexión con los acontecimientos posteriores.

Los mensajes son analizados junto con las llamadas, las conversaciones mantenidas a través de aplicaciones y otros registros encontrados en el teléfono.

En investigaciones de este tipo, la información digital puede funcionar como una línea temporal que permite comparar diferentes versiones y establecer coincidencias o contradicciones con otros elementos probatorios.

Por eso, el contenido del dispositivo se convirtió en una pieza importante para la reconstrucción de los últimos días de Agostina.

La madrugada del 24 de mayo, bajo análisis

La investigación también puso el foco en los registros correspondientes a la madrugada del 24 de mayo, período considerado relevante para establecer qué ocurrió alrededor del momento del crimen.

Los investigadores analizaron las comunicaciones y los datos disponibles en el teléfono para reconstruir los movimientos del acusado durante esas horas.

El objetivo es establecer qué contactos mantuvo, dónde se encontraba y qué actividad registró su dispositivo, y luego contrastar esa información con otros elementos incorporados al expediente.

Los datos telefónicos y digitales pueden aportar referencias temporales que posteriormente deben ser comparadas con cámaras de seguridad, testimonios, registros de desplazamientos y otros elementos de prueba.

Por esa razón, la pericia no es considerada de manera aislada. Su importancia estará determinada por la posibilidad de relacionar los hallazgos con el resto de la evidencia.

La investigación entra en una nueva etapa

La información recuperada del celular de Barrelier abrió así nuevas líneas dentro de la investigación por el crimen de Agostina Vega.

Por un lado, los investigadores obtuvieron comunicaciones y fotografías que habían sido eliminadas. Por otro, detectaron cientos de búsquedas de contenido sexual y recuperaron material cuya procedencia y significado deberán ser determinados por la Justicia.

El hallazgo de la fotografía de una menor amordazada y la posterior imputación por tenencia de MASI agregaron además una nueva dimensión judicial al expediente.

Ahora, la declaración de Barrelier prevista para el 29 de septiembre será una de las próximas medidas relevantes.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con el análisis de la información obtenida del dispositivo y con el cruce de esos datos con las restantes pruebas reunidas.

La causa todavía requiere determinar cómo encaja cada uno de estos elementos dentro de la reconstrucción completa de los hechos. Las búsquedas, mensajes, fotografías y registros telefónicos forman parte de un conjunto probatorio que deberá ser valorado judicialmente, especialmente para establecer su origen, contexto y relación con el crimen.

La pericia tecnológica, de todos modos, ya produjo una consecuencia concreta: la investigación incorporó nuevos elementos y Claudio Barrelier deberá afrontar una nueva imputación relacionada con el material encontrado en su teléfono.