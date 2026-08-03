Ayuda Escolar ANSES 2026: cuánto se cobra y quiénes pueden acceder al beneficio

Pueden acceder:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

. Titulares de las Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF).

El hijo por el cual se solicita el beneficio debe cumplir con los requisitos de edad y escolaridad establecidos por ANSES. En el caso de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, existen condiciones específicas y no se aplica el mismo límite de edad.

Cuánto se cobra por la Ayuda Escolar en 2026

El monto de la Ayuda Escolar Anual para el ciclo lectivo 2026 tiene un piso mínimo de $85.000 por hijo.

El beneficio busca colaborar con los gastos que las familias deben afrontar durante el año escolar, como la compra de útiles, materiales, uniformes y otros elementos necesarios para la asistencia a clases.

El monto final que corresponde a cada titular puede variar de acuerdo con la normativa vigente y las condiciones particulares del beneficiario.

Qué trámite hay que hacer para cobrar la Ayuda Escolar

Para recibir la Ayuda Escolar Anual es necesario acreditar ante ANSES que el hijo cumple con los requisitos de escolaridad correspondientes.

La acreditación se realiza mediante la presentación del Certificado Escolar, que permite demostrar que el niño, niña o adolescente asiste regularmente a una institución educativa.

Los titulares pueden realizar el trámite de manera online a través de Mi ANSES o presentar la documentación correspondiente según los canales habilitados por el organismo.

Es importante que los datos personales y familiares estén actualizados para evitar inconvenientes en la liquidación del beneficio.

AUH de ANSES en junio: confirman los pasos para cobrar el extra de $85.000

Cómo presentar el Certificado Escolar en Mi ANSES

Para realizar la gestión online, los titulares deben:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción Hijas e Hijos .

. Ingresar a Presentar un Certificado Escolar .

. Completar los datos solicitados.

Descargar el formulario correspondiente.

Llevarlo a la institución educativa para que sea completado y firmado.

Subir nuevamente el certificado a Mi ANSES.

Una vez presentada y validada la documentación, ANSES procede con la liquidación correspondiente de la Ayuda Escolar.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar ANSES 2026

La Ayuda Escolar Anual se paga una vez por año y el momento de acreditación depende de la situación de cada beneficiario y de la presentación de la documentación requerida.

Las familias que no hayan recibido el beneficio de manera automática deberán verificar en Mi ANSES si tienen pendiente la presentación del Certificado Escolar.

Para consultar el estado del trámite y la liquidación, se debe ingresar a la plataforma oficial con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

De esta manera, las familias pueden verificar si cumplen con los requisitos y conocer cuándo recibirán el pago correspondiente al ciclo lectivo 2026.