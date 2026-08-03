La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene durante 2026 el pago de la Ayuda Escolar Anual, un beneficio destinado a acompañar a las familias con hijos en edad escolar.
El organismo previsional mantiene el pago de la prestación para familias con hijos en edad escolar. El monto mínimo garantizado, los requisitos y cómo presentar el Certificado Escolar.
Ayuda Escolar ANSES 2026: cuánto se cobra y quiénes pueden acceder al beneficio
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene durante 2026 el pago de la Ayuda Escolar Anual, un beneficio destinado a acompañar a las familias con hijos en edad escolar.
La prestación se abona una vez al año y está destinada a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares (SUAF) que cumplan con los requisitos establecidos por el organismo previsional.
Para el ciclo lectivo 2026, la Ayuda Escolar cuenta con un piso mínimo garantizado de $85.000 por hijo.
El beneficio está destinado a las familias que reciben determinadas asignaciones y tienen hijos que concurren a establecimientos educativos.
Pueden acceder:
El hijo por el cual se solicita el beneficio debe cumplir con los requisitos de edad y escolaridad establecidos por ANSES. En el caso de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, existen condiciones específicas y no se aplica el mismo límite de edad.
El monto de la Ayuda Escolar Anual para el ciclo lectivo 2026 tiene un piso mínimo de $85.000 por hijo.
El beneficio busca colaborar con los gastos que las familias deben afrontar durante el año escolar, como la compra de útiles, materiales, uniformes y otros elementos necesarios para la asistencia a clases.
El monto final que corresponde a cada titular puede variar de acuerdo con la normativa vigente y las condiciones particulares del beneficiario.
Para recibir la Ayuda Escolar Anual es necesario acreditar ante ANSES que el hijo cumple con los requisitos de escolaridad correspondientes.
La acreditación se realiza mediante la presentación del Certificado Escolar, que permite demostrar que el niño, niña o adolescente asiste regularmente a una institución educativa.
Los titulares pueden realizar el trámite de manera online a través de Mi ANSES o presentar la documentación correspondiente según los canales habilitados por el organismo.
Es importante que los datos personales y familiares estén actualizados para evitar inconvenientes en la liquidación del beneficio.
Para realizar la gestión online, los titulares deben:
Una vez presentada y validada la documentación, ANSES procede con la liquidación correspondiente de la Ayuda Escolar.
La Ayuda Escolar Anual se paga una vez por año y el momento de acreditación depende de la situación de cada beneficiario y de la presentación de la documentación requerida.
Las familias que no hayan recibido el beneficio de manera automática deberán verificar en Mi ANSES si tienen pendiente la presentación del Certificado Escolar.
Para consultar el estado del trámite y la liquidación, se debe ingresar a la plataforma oficial con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
De esta manera, las familias pueden verificar si cumplen con los requisitos y conocer cuándo recibirán el pago correspondiente al ciclo lectivo 2026.