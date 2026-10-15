Escándalo en un cine: se pelearon por las butacas, lanzaron gas pimienta y fueron detenidas

Cómo comenzó la violenta pelea en el cine de Paraná

Según relató una de las jóvenes que presenció y sufrió el enfrentamiento, el conflicto comenzó cuando ingresó con sus amigas a la sala y descubrió que otras personas estaban ocupando las butacas que les correspondían.

Las jóvenes habían llegado cuando la película ya había comenzado y las luces estaban apagadas. Al pedirles a las ocupantes que se movieran, se produjo la primera discusión.

Aunque finalmente consiguieron sentarse, el problema continuó. La joven aseguró que una de las mujeres comenzó a insultar reiteradamente a una de sus amigas, por lo que decidieron solicitar la intervención de una empleada del cine.

El personal del establecimiento pidió que se tranquilizaran para permitir que la función continuara. Durante unos 20 minutos, la situación pareció calmarse, pero las provocaciones volvieron a comenzar.

De acuerdo con el testimonio de la joven, cuando una de sus amigas intentó pedir ayuda nuevamente, fue tomada del cabello y golpeada por otra espectadora. "Ni siquiera se alcanza a ir la empleada y la agarra de los pelos y le empieza a pegar, o sea, de la nada", recordó Sofía al describir el momento en que comenzó la agresión física.

Pelea y detenidas en un cine de Paraná, Entre Ríos. (Foto: A24.com)

Lanzaron gas pimienta y tuvieron que evacuar la sala

La situación se descontroló cuando otras personas intentaron separar a las involucradas y una de las mujeres sacó un aerosol de gas pimienta. El uso del producto irritante provocó que el enfrentamiento afectara a buena parte de los espectadores.

El gas se dispersó rápidamente por la sala cerrada, causando ardor en los ojos, tos y molestias respiratorias. Entre los presentes había niños y adultos mayores que también debieron abandonar el lugar. "En eso que nos ayudan a separarnos, ella saca el gas pimienta y empieza a rociar a todos", contó la joven.

Por su parte, el comisario Guillermo González, segundo jefe de la División 911 y Videovigilancia de Entre Ríos, confirmó que la pelea comenzó por la ocupación de una butaca y cuestionó la utilización del aerosol.

El funcionario calificó su uso como indebido y desproporcionado, especialmente por tratarse de un espacio cerrado y con otras personas presentes.

Una madre y su hija fueron detenidas cuando intentaban irse del shopping

Tras el enfrentamiento, las dos mujeres señaladas como involucradas en las agresiones abandonaron la sala y se dirigieron hacia el estacionamiento del centro comercial.

Los efectivos policiales las localizaron dentro de un automóvil Honda Civic, en la playa de estacionamiento con salida hacia la calle San Juan, cuando aparentemente estaban por retirarse.

Las sospechosas fueron identificadas como una mujer de 51 años y su hija de 27, ambas domiciliadas en Paraná. En el vehículo también se encontraba un hombre de 42 años que las acompañaba.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró un aerosol de gas pimienta de 60 centímetros cúbicos, que habría sido utilizado durante la pelea.

Por disposición del fiscal Martín Abraham, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, madre e hija fueron trasladadas a la Alcaidía de Tribunales y quedaron a disposición de la Justicia.

Además, se ordenó recibir la denuncia de la joven damnificada y realizar el correspondiente examen médico. La encargada del shopping también presentó una denuncia por lo ocurrido.