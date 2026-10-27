Caso Nancy Godoy: la hipótesis de femicidio, los cinco detenidos y las pruebas que analiza la Justicia

Los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González impulsaron distintas medidas para reconstruir los últimos movimientos de la docente y determinar qué ocurrió en los días previos a la denuncia.

CRECE EL MISTERIO POR LA DESAPARICIÓN DE NANCY GODOY

Entre las diligencias realizadas se encuentran:

Declaraciones testimoniales de personas vinculadas con la docente y su entorno laboral.

Análisis de comunicaciones telefónicas.

Allanamientos y secuestro de objetos considerados relevantes.

Estudios genéticos sobre elementos incorporados a la investigación.

Inspecciones en distintos sectores próximos a la Escuela Rural N° 626.

Quiénes son los cinco detenidos por el caso Nancy Godoy

El avance de la causa derivó en la detención de cinco personas relacionadas con distintos aspectos de la investigación.

Los acusados son:

Ireneo Zarza: capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la escuela en la que trabajaba Godoy. Está imputado por femicidio.

Nahuel Rojas: pareja de Rosa Leguizamón. También está acusado de femicidio.

Felipe Dionisio Sandoval: otro capataz vinculado con el lugar, imputado por femicidio.

Rosa Leguizamón: señalada como la última persona que vio a la docente. Está imputada por homicidio simple.

Ernesto Ezequiel Bordón: permanece detenido bajo la acusación de falso testimonio.

El juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos dispuso la prisión preventiva de los cinco acusados hasta el inicio del juicio. Por el momento, las autoridades no difundieron una reconstrucción completa de la presunta participación de cada imputado en el hecho investigado.

Prisión preventiva para los acusados del crimen de la docente de Corrientes. (Foto: captura)

Encontraron ropa quemada cerca de la escuela

Uno de los hallazgos que podría resultar relevante para la investigación se produjo en una tapera vinculada con Ireneo Zarza, uno de los capataces detenidos. En ese lugar, ubicado a aproximadamente 150 metros de la Escuela Rural N° 626, los investigadores encontraron prendas quemadas que fueron secuestradas para su análisis.

La Justicia busca determinar si la ropa pertenecía a Nancy Godoy y si contiene material genético que permita establecer alguna relación con la desaparición. Hasta el momento, no se confirmó si las prendas estaban completamente quemadas o si conservaban sectores que pudieran aportar evidencia.

Los resultados de los estudios de ADN serán fundamentales para establecer el valor probatorio del hallazgo. La cercanía entre la tapera y el establecimiento educativo constituye uno de los aspectos que los investigadores deberán analizar junto con el resto de las pruebas reunidas.

La ropa encontrada en la propiedad vinculada con Zarza no es el único material incorporado al expediente. Durante un procedimiento realizado en la vivienda de Rosa Leguizamón, los efectivos secuestraron una campera negra y dos alpargatas que podrían haber pertenecido a la docente desaparecida.

Los elementos fueron exhibidos a los familiares de Godoy para intentar establecer si podían reconocerlos. En otro allanamiento, efectuado en el domicilio de Ernesto Ezequiel Bordón, los investigadores incautaron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas.

El capataz Ireneo Zarza, uno de los acusados.

Por ahora, no existen resultados comunicados oficialmente que permitan afirmar que las manchas corresponden a sangre de Nancy Godoy ni que los objetos secuestrados hayan sido utilizados para cometer un delito.

La búsqueda de Nancy Godoy en Corrientes

Mientras la investigación penal avanza sobre la hipótesis de un femicidio, las autoridades mantienen los operativos para localizar a la docente. El viernes 23 de octubre, personal especializado inspeccionó tres pozos de agua ubicados en las inmediaciones de la escuela rural.

El procedimiento requirió medidas especiales de seguridad debido a la antigüedad de las estructuras. Hasta el momento, no se comunicaron los resultados de esas inspecciones ni se informó el hallazgo de restos humanos.

La Fiscalía aseguró que las tareas de búsqueda continuarán con la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad. El objetivo es encontrar elementos que permitan establecer con certeza qué ocurrió con Godoy y avanzar en la reconstrucción de sus últimos movimientos.

Qué dijo la Fiscalía sobre la familia de Nancy Godoy y la investigación

En su comunicado, el Ministerio Público Fiscal reconoció el impacto que la desaparición y la investigación tienen sobre los familiares de la docente. El organismo explicó que mantiene canales de comunicación para informarles sobre las novedades del expediente, siempre dentro de los límites establecidos por la reserva judicial.

También sostuvo que la investigación se desarrolla a partir de elementos verificados y que los avances serán difundidos mediante los canales institucionales cuando las condiciones procesales lo permitan. La Fiscalía aclaró que la hipótesis de femicidio constituye una línea de investigación penal y no una conclusión definitiva sobre la responsabilidad de los detenidos.