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El riesgo país baja a 748 puntos y rebotan las acciones argentinas en Wall Street

El indicador de JP Morgan retrocedió 17 puntos y volvió a ubicarse por debajo de las 750 unidades, luego de las subas registradas en la rueda anterior. Los bonos argentinos avanzaron hasta un 0,6%, mientras las acciones mostraron resultados dispares y el dólar oficial se mantuvo en $1.560 en el Banco Nación.

El riesgo país baja a 748 puntos y rebotan las acciones argentinas en Wall Street. (Foto: Reuters).

El riesgo país baja a 748 puntos y rebotan las acciones argentinas en Wall Street. (Foto: Reuters).

El riesgo país argentino bajó a 748 puntos básicos este martes 27 de octubre, con un retroceso de 17 unidades, equivalente al 2,2% respecto del cierre anterior. La mejora se produjo en una jornada de recuperación de los bonos soberanos en el exterior y de comportamiento dispar para las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, en medio de la incertidumbre generada por el resultado de las elecciones presidenciales en Brasil.

Leé también El riesgo país supera los 700 puntos ante el clima desfavorable en los mercados internacionales
Nueva suba del riesgo país por arriba de los 700 puntos. (Foto: A24.com)

Pese a la baja diaria, el indicador elaborado por JP Morgan acumulaba un incremento del 23,2% en octubre y del 31% en lo que va del año.

Los bonos argentinos impulsaron la baja del riesgo país

La reducción del indicador estuvo acompañada por una mejora de los bonos argentinos que operan en los mercados internacionales. Los títulos globales registraban subas de hasta el 0,6%, lo que contribuyó al retroceso del riesgo país.

Este indicador mide la diferencia entre las tasas de rendimiento de los bonos soberanos argentinos y las de los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Su evolución refleja el riesgo que perciben los inversores al prestar dinero al país.

El indicador de JP Morgan retrocedió 17 puntos y volvió a ubicarse por debajo de las 750 unidades, luego de las subas registradas en la rueda anterior. (Foto: Reuters)

El indicador de JP Morgan retrocedió 17 puntos y volvió a ubicarse por debajo de las 750 unidades, luego de las subas registradas en la rueda anterior. (Foto: Reuters)

La volatilidad internacional y la reacción de los mercados ante la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil forman parte del contexto que condiciona el desempeño de los activos argentinos.

Cómo operan las acciones argentinas en Wall Street

Los papeles argentinos que cotizan en Nueva York mostraban una recuperación parcial después de las fuertes pérdidas registradas durante la rueda anterior. Sin embargo, el comportamiento era dispar entre las empresas.

Las acciones de IRSA encabezaban las subas, con un avance del 2,7%. En el extremo opuesto, Globant registraba la mayor caída, con un retroceso del 5,3%.

En paralelo, los principales índices bursátiles de Estados Unidos operaban en terreno positivo. El Dow Jones avanzaba un 0,1%, el S&P 500 subía un 0,6% y el Nasdaq ganaba un 1,2%.

La Reserva Federal concentra la atención de los inversores

Otro de los factores que seguían de cerca los mercados era la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que comenzaba este martes. Se trataba del primer encuentro del organismo desde la suba de tasas de septiembre.

La decisión sobre la política monetaria estadounidense se conocería el miércoles por la tarde.

En el mercado de materias primas, el petróleo retrocedía un 1,2% y cotizaba en torno a los US$ 109 por barril.

Qué pasó con el dólar

El dólar oficial cotizaba sin cambios a $1.560 para la venta en las pantallas del Banco Nación. De esta manera, permanecía en el máximo nominal histórico que había alcanzado por primera vez el lunes.

En los mercados financieros, en cambio, los tipos de cambio registraban bajas. El dólar MEP descendía un 1% y se negociaba a $1.557,98, mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocedía un 1,6%, hasta los $1.655,48.

En pocas palabras

  • Riesgo país: Bajó 17 puntos a 748 unidades, volviendo a ubicarse por debajo de las 750.
  • Bonos y acciones: Los títulos soberanos subieron hasta 0,6%, mientras las acciones argentinas mostraron resultados dispares.
  • Dólar y Fed: El dólar oficial se mantuvo en $1.560, y los mercados aguardan la decisión de la Reserva Federal.
Resumen generado por Thinkindot AI
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