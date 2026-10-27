El riesgo país baja a 748 puntos y rebotan las acciones argentinas en Wall Street

El indicador de JP Morgan retrocedió 17 puntos y volvió a ubicarse por debajo de las 750 unidades, luego de las subas registradas en la rueda anterior. (Foto: Reuters)

La volatilidad internacional y la reacción de los mercados ante la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil forman parte del contexto que condiciona el desempeño de los activos argentinos.

Cómo operan las acciones argentinas en Wall Street

Los papeles argentinos que cotizan en Nueva York mostraban una recuperación parcial después de las fuertes pérdidas registradas durante la rueda anterior. Sin embargo, el comportamiento era dispar entre las empresas.

Las acciones de IRSA encabezaban las subas, con un avance del 2,7%. En el extremo opuesto, Globant registraba la mayor caída, con un retroceso del 5,3%.

En paralelo, los principales índices bursátiles de Estados Unidos operaban en terreno positivo. El Dow Jones avanzaba un 0,1%, el S&P 500 subía un 0,6% y el Nasdaq ganaba un 1,2%.

La Reserva Federal concentra la atención de los inversores

Otro de los factores que seguían de cerca los mercados era la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que comenzaba este martes. Se trataba del primer encuentro del organismo desde la suba de tasas de septiembre.

La decisión sobre la política monetaria estadounidense se conocería el miércoles por la tarde.

En el mercado de materias primas, el petróleo retrocedía un 1,2% y cotizaba en torno a los US$ 109 por barril.

Qué pasó con el dólar

El dólar oficial cotizaba sin cambios a $1.560 para la venta en las pantallas del Banco Nación. De esta manera, permanecía en el máximo nominal histórico que había alcanzado por primera vez el lunes.

En los mercados financieros, en cambio, los tipos de cambio registraban bajas. El dólar MEP descendía un 1% y se negociaba a $1.557,98, mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocedía un 1,6%, hasta los $1.655,48.