Wanda Nara tiró la casa por la ventana con el megacumpleaños de Isabella Icardi inspirado en MasterChef

El cumpleaños también reunió a varios integrantes del entorno familiar de Isabella. Además de sus cuatro hermanos, entre los presentes estuvieron Nora Colosimo, Andrés Nara, Zaira Nara junto a sus hijos y Martín Migueles. A ellos se sumaron algunas amigas de Wanda, que también fueron parte de la celebración.

Con una propuesta temática, una ambientación cuidada y actividades especialmente pensadas para los chicos, Wanda organizó un festejo a lo grande para celebrar la primera década de su hija, donde el gran ausente fue el papá de la nena, Mauro Icardi, quien continúa manteniendo un feroz enfrentamiento con la mayor de las Nara. Pero lo cierto es que para la pequeña, fue una jornada muy especial que seguramente quedará en el recuerdo de Isabella y de todos los que compartieron con ella este día.

Cómo fue el particular posteo que Martín Migueles le dedicó a Isabella por su cumpleaños

El cumpleaños número diez de Isabella Icardi, una de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, tuvo un saludo muy especial de parte de Martín Migueles, el actual novio de la conductora. El empresario le dedicó un emotivo mensaje en las redes sociales que podría generar repercusiones en medio de la tensión que mantiene la expareja.

A través de su cuenta, Migueles compartió una serie de imágenes en las que reflejó distintos momentos que vivió junto a la pequeña y acompañó la publicación con unas sentidas palabras dedicadas a la cumpleañera.

“Felices 10 años Isi. Tu corazón enorme, tu empatía, tu bondad y tu luz hacen que todo el mundo a tu alrededor sea un lugar mejor. Te quiero muchísimo”, escribió el empresario, junto a varios emojis de corazones.

Por su parte, Wanda Nara también quiso homenajear a su hija en una fecha tan especial. La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) publicó una imagen del nacimiento de Isabella en Italia y le dedicó una profunda declaración de amor.

“Hace diez años nacía en Milán Isabella, mi quinta hija. No conozco ni voy a conocer a un amor más grande que este. Gracias por ser la nena más dulce y buena”, expresó.

Finalmente, la empresaria cerró su mensaje con una tierna dedicatoria para la niña: “Deseo que siempre seas así de feliz. Te ama mucho tu mamá”.

Ahora, resta saber qué repercusión tendrá el particular saludo de Migueles y si Mauro Icardi hará algún comentario al respecto, en medio del conflicto que mantiene con su expareja.