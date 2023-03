Triunfa en las redes: "las mujeres gordas pueden hacer porno"

Ella dijo: "La palabra 'estrella porno' o 'trabajadora sexual' realmente no se asocia con mi tipo de cuerpo para mucha gente. Muchos de ellos generalmente dicen 'oh, no me di cuenta de que las mujeres gordas podían hacer porno"'.

Y agrega: "La gente asume que estoy en esto por las razones equivocadas. Son como 'oh, estás haciendo algo que es, ya sabes, tabú y clandestino y no se debe hablar de eso, pero definitivamente nos masturbaremos'".

Antes de registrarse en Pornhub como modelo del sitio, hacía todo por su cuenta, indica Daily Star.

Ella continuó: "La gente asume automáticamente que estoy haciendo porno convencional solo porque esa es la conexión inmediata, eso es lo que la gente sabe más. Pero en realidad, estoy sola en mi habitación haciendo pequeños videos, básicamente como una YouTuber. Lo hago todo, básicamente hago el trabajo de toda una empresa de medios, todo en una sola persona, para mí".

Gwen se maquilla, además de configurar su equipo para filmar y editar los clips ella misma.

Agrega: "Es un trabajo de tiempo completo, lo cual es genial porque no todos tienen las mismas oportunidades para el porno convencional, pero cualquiera puede hacerlo como aficionado. Pornhub era un sitio del que inicialmente me mantuve alejado, había muchos videos gratuitos que fueron robados, así que estaba en mis sitios web más pequeños", dice Daily Star.

Más tarde, Gwen se enteró de Modelhub, una sub plataforma de Pornhub a la que decidió unirse. Permite a los creadores de contenido vender videos y fotos con el beneficio de obtener tráfico del sitio principal.