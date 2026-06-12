La insólita confesión de Nenu López tras la confirmación del romance con Zunino en Gran Hermano: "Se me rompió..."

Acto seguido, aclaró: "Perdón que hable así, pero se me rompió un diente. No puedo hablar, Santi. Justo hoy no puedo hablar". Y reconfirmó: "Pero sí, estamos conociéndonos, obvio".

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Cómo fue la reacción de Luana cuando Zunino le comió la boca a Nenu López en Gran Hermano

Gran Hermano subió la temperatura en una noche que nadie olvidará. Todo comenzó con una propuesta de Santiago del Moro que descolocó a los participantes: pidió a Andrea del Boca que les enseñara cómo se realiza un beso de ficción. La consigna despertó risas, curiosidad y, sobre todo, expectativa. En medio del juego, varios compañeros coincidieron en que los protagonistas ideales eran Zunino y Nenu, la pareja más intensa del reality.

"Si quiere Nenu, yo no tengo problemas", respondió Zunino sin pensarlo. Ella aceptó entre carcajadas, aunque lanzó una advertencia divertida: "Tengo gripe, ¿se puede igual?". La aclaración no detuvo nada. El beso fue largo, apasionado y dejó a todos boquiabiertos. "Me comió la boca", reconoció Nenu entre risas. Pero Zunino no se conformó y pidió más: "Un poco más, un beso más fuerte". Así llegó el segundo beso, todavía más intenso, mientras las cámaras enfocaban a Luana Fernández, quien también había tenido un romance con él dentro de la casa.

Aunque Luana intentó mantener la compostura y reírse de la situación, su incomodidad fue evidente. Del Moro, atento a cada gesto, le preguntó si quería sumarse al juego besando a alguien, pero ella prefirió no hacerlo. La escena se volvió uno de los momentos más comentados de la noche.

La reacción de Luana se viralizó en cuestión de minutos. Miles de usuarios en redes sociales analizaron su expresión y comentaron el inesperado beso entre Zunino y Nenu, que terminó convirtiéndose en el nuevo foco de atención dentro del reality más visto del país.