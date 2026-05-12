Truco viral: para qué sirve mezclar vinagre y alcohol con maicena y por qué lo recomiendan

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Por qué recomiendan mezclar vinagre y alcohol con maicena

La efectividad de esta preparación se explica por la función específica que cumple cada ingrediente dentro de la fórmula.

Vinagre de alcohol:

El vinagre es uno de los productos más utilizados en la limpieza doméstica. Su nivel de acidez ayuda a remover grasa, restos de polvo, manchas de agua y suciedad adherida sobre superficies transparentes.

Además, muchas personas lo utilizan porque ayuda a desinfectar y no deja una película opaca sobre el vidrio.

Alcohol al 70%:

El alcohol tiene una evaporación rápida. Esa característica resulta clave para evitar rayas y marcas después de limpiar.

Maicena:

La maicena fue el ingrediente que más llamó la atención dentro de la receta. Su función principal es actuar como pulidor suave para el vidrio. Este producto ayuda a darle brillo a la superficie y mejora el acabado final de la limpieza.

Cómo preparar el limpiavidrios casero paso a paso

La preparación requiere pocos ingredientes y puede hacerse en pocos minutos.

Ingredientes:

Agua.

Vinagre de alcohol.

Alcohol al 70%.

Una cucharada de maicena.

Un pulverizador limpio.

Cómo hacer la mezcla:

Colocar un embudo en el pulverizador para evitar derrames.

Agregar agua, vinagre y alcohol en partes iguales.

Incorporar una cucharada de maicena.

Cerrar bien el envase.

Agitar hasta integrar completamente la mezcla.

Uno de los puntos más importantes consiste en asegurarse de que la maicena quede correctamente diluida. Si quedan grumos, podrían aparecer residuos sobre el vidrio después de limpiar.

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Cómo aplicar correctamente la preparación

Una vez lista la mezcla, el siguiente paso consiste en aplicarla correctamente para obtener mejores resultados.

Lo recomendable es rociar una pequeña cantidad directamente sobre el vidrio o espejo. Después, pasar un paño limpio, preferentemente de microfibra o de un material que no deje pelusa.

Muchas personas también utilizan papel de cocina o diarios viejos, aunque los paños suaves suelen ofrecer un mejor acabado.

Además, expertos en limpieza doméstica recomiendan trabajar con movimientos circulares suaves para distribuir el producto de forma uniforme.

El error que puede arruinar la limpieza de los vidrios

Uno de los consejos más repetidos por especialistas en limpieza es evitar limpiar los vidrios bajo el sol directo.

La razón es simple: cuando el producto se seca demasiado rápido, pueden quedar manchas o marcas visibles antes de que el paño termine de distribuir correctamente el líquido.

Por eso, muchas personas prefieren limpiar ventanas y espejos durante horarios donde no haya exposición directa al sol o en ambientes más frescos.

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El otro ingrediente que también recomiendan para limpiar cristales

Más allá de la mezcla viral, el vinagre blanco sigue siendo uno de los productos favoritos para limpiar superficies transparentes.

Su popularidad se debe a que ayuda a eliminar:

Restos de grasa.

Huellas de dedos.

Manchas de agua.

Polvo acumulado.

Marcas en espejos y mamparas.

Además, tiene un efecto antiestático que puede ayudar a que el polvo tarde más tiempo en adherirse nuevamente a la superficie.

Otro de sus beneficios es que puede utilizarse en distintos tipos de vidrio, como: