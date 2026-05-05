Habló la tía del nene encontrado en Corrientes y reveló un dato preocupante sobre el padre

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La mujer explicó que la familia había intentado mantener el vínculo entre el padre y los chicos, aunque reconoció que fue un error. “Le permitimos volver a acercarse, pensando en ellos. Pero ahora vemos que quizás lo mejor hubiese sido que no”, señaló, al tiempo que recordó episodios anteriores de violencia.

Sobre el estado del nene, anticipó que necesitará contención emocional y acompañamiento profesional. “Va a tener todo un proceso de recuperación por los traumas que vivió, y mi hermana también”, indicó. En ese sentido, destacó la importancia del entorno familiar: “Somos muchos, siempre estuvimos presentes y lo vamos a acompañar”.

Por último, agradeció la difusión del caso y el acompañamiento social durante la búsqueda. “Estamos muy agradecidos con todos los que ayudaron, compartieron y rezaron. Ahora por fin terminó la pesadilla”, cerró.

Detuvieron al abogado José Codazzi, vinculado al caso Loan, por presunto encubrimiento

La investigación por la desaparición de N. sumó un giro decisivo en las últimas horas: la Justicia ordenó la detención del abogado José Fernández Codazzi por su presunto rol en el encubrimiento y la fuga del principal sospechoso, Josías Santos Regis.

El arresto se concretó el lunes por la noche y desde entonces Codazzi permanece bajo custodia de la Policía de Corrientes. Fue trasladado a la zona de San Isidro para reconstruir el recorrido que habría realizado el día en que desapareció el menor.

Según fuentes de la causa, el propio abogado reconoció ante la fiscalía haber trasladado tanto al niño como a su padre en su camioneta. Ese dato es considerado clave por los investigadores, que ahora buscan determinar con precisión el punto donde ambos habrían sido dejados para reorientar los operativos de búsqueda.