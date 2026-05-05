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Habló la tía del nene encontrado en Corrientes y reveló un dato preocupante sobre el padre

Nadia, familiar del nene, dio detalles del dramático momento que atravesaron y apuntó contra el padre del menor, a quien definió como “una persona violenta”.

Habló la tía del nene encontrado en Corrientes: Ahora estamos tranquilos

Habló la tía del nene encontrado en Corrientes: "Ahora estamos tranquilos, lo único que queríamos era que aparezca"

Luego de la aparición con vida del menor de 6 años, su tía Nadia habló en exclusiva con A24 y relató la angustia que vivió la familia durante las horas de búsqueda. “Ahora estamos felices, muy contentos y tranquilos. Lo único que queríamos era que aparezca y que esté sano”, expresó.

Leé también Activan el Alerta Sofía por la desaparición de un nene de seis años
El chico fue visto por última vez el 3 de mayo junto a su padre. (Foto: Ministerio de Seguridad).

La mujer contó que todavía no pudo comunicarse con su hermana, madre del nene, ya que la familia se encontraba dividida en distintos puntos de la zona rural donde fue hallado el menor, entre las localidades de Esquina y Goya. “Nos informaron que está todo bien, y eso es lo importante”, remarcó.

En su testimonio, Nadia también se refirió al padre del nene, Josías Santos Regis, principal acusado por el secuestro. “Es una persona violenta. Uno se da cuenta por las actitudes previas, sabíamos que podía hacer cualquier cosa”, sostuvo.

Sin embargo, admitió que nunca imaginó atravesar una situación así: “Jamás pensé pasar por esto, no se lo deseo a nadie”.

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La mujer explicó que la familia había intentado mantener el vínculo entre el padre y los chicos, aunque reconoció que fue un error. “Le permitimos volver a acercarse, pensando en ellos. Pero ahora vemos que quizás lo mejor hubiese sido que no”, señaló, al tiempo que recordó episodios anteriores de violencia.

Sobre el estado del nene, anticipó que necesitará contención emocional y acompañamiento profesional. “Va a tener todo un proceso de recuperación por los traumas que vivió, y mi hermana también”, indicó. En ese sentido, destacó la importancia del entorno familiar: “Somos muchos, siempre estuvimos presentes y lo vamos a acompañar”.

Por último, agradeció la difusión del caso y el acompañamiento social durante la búsqueda. “Estamos muy agradecidos con todos los que ayudaron, compartieron y rezaron. Ahora por fin terminó la pesadilla”, cerró.

Detuvieron al abogado José Codazzi, vinculado al caso Loan, por presunto encubrimiento

La investigación por la desaparición de N. sumó un giro decisivo en las últimas horas: la Justicia ordenó la detención del abogado José Fernández Codazzi por su presunto rol en el encubrimiento y la fuga del principal sospechoso, Josías Santos Regis.

El arresto se concretó el lunes por la noche y desde entonces Codazzi permanece bajo custodia de la Policía de Corrientes. Fue trasladado a la zona de San Isidro para reconstruir el recorrido que habría realizado el día en que desapareció el menor.

Según fuentes de la causa, el propio abogado reconoció ante la fiscalía haber trasladado tanto al niño como a su padre en su camioneta. Ese dato es considerado clave por los investigadores, que ahora buscan determinar con precisión el punto donde ambos habrían sido dejados para reorientar los operativos de búsqueda.

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