Quien tiene estas monedas en su casa posee un tesoro millonario: por qué y a cuánto las compran

monedas 10 centavos 1

Por qué los errores de acuñación valen tanto

El fenómeno no fue nuevo. En el mundo del coleccionismo, las piezas defectuosas despertaron históricamente un atractivo especial. Cuando una casa de moneda emitió una partida con una falla y esa partida logró circular antes de que se detectara el error, el resultado fue una serie limitada y difícil de conseguir.

Los especialistas sostuvieron que la clave estuvo en la combinación de tres factores:

La existencia de un error visible.

La baja cantidad de ejemplares con esa falla.

El buen estado de conservación.

Si la moneda mantuvo sus detalles originales y no presentó desgaste significativo, el precio subió aún más. En cambio, si el ejemplar mostró marcas o daños, el valor pudo disminuir.

Por eso, no cualquier moneda de 10 centavos alcanzó esas cifras. Solo aquellas que reunieron las características exactas que buscaron los coleccionistas lograron cotizaciones altas.

monedas 10 centavos 2

Cómo identificar la moneda buscada

Para saber si se tiene en casa una de estas piezas codiciadas, fue necesario observar con atención el diseño. El error se detectó en dos puntos concretos:

Primero, en la boca de la vaca. Allí se advirtió una anomalía en el relieve, una especie de deformación o trazo incorrecto que no correspondió al diseño original.

Segundo, en la franja inferior izquierda, debajo de la boca del animal. En ese sector apareció otra irregularidad vinculada al proceso de acuñación.

Los coleccionistas recomendaron revisar la moneda con buena luz y, de ser posible, utilizar una lupa. Un detalle mínimo pudo significar la diferencia entre una moneda común y una pieza que valió miles de veces más que su denominación.

Cuánto las pagaron y de qué dependió el precio

Según distintos usuarios que publicaron ofertas en Mercado Libre, estas monedas llegaron a ofrecerse entre 150.000 y 180.000 pesos. Sin embargo, el valor final dependió de la negociación entre comprador y vendedor.

No existió una lista oficial de precios. En el mercado de coleccionistas, la cotización se definió por oferta y demanda. Si varios interesados compitieron por la misma pieza, el monto pudo subir. Si el interés fue menor, el precio se mantuvo más cerca del piso estimado.

Además, influyó el estado de conservación. Una moneda sin rayones, con relieve intacto y sin signos de circulación intensa fue más valorada que otra con desgaste.

monedas 10 centavos 3

Qué tener en cuenta antes de vender una moneda

Los expertos recomendaron que, antes de aceptar una oferta, el propietario se informe bien. No todas las publicaciones reflejaron ventas concretadas. Algunas fueron simplemente precios solicitados.

También sugirieron consultar con un numismático profesional para que confirme la autenticidad del error. Existen casos en los que el desgaste natural o un daño posterior se confundió con una falla de fábrica.

Si se comprobara que la moneda efectivamente presentó el error de acuñación original, entonces sí podría negociarse a un valor superior al nominal.