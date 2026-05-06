Iliana Calabró y Marcela Tinayre, enfrentadas por un programa: "Me dijeron que..."

Cuando todo parecía encaminarse al desembarco de Marcela Tinayre a La TV Pública con un nuevo programa, finalmente la conductora fue avisada que ese proyecto no tendría aire, algo que fue confirmado por la hija de Mirtha Legrand.
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Iliana Calabró habló con Intrusos antes de llegar a La TV Pública con un nuevo ciclo después de la polémica baja a último momento de Marcela Tinayre.
Cuando todo parecía encaminarse al desembarco de Marcela Tinayre a La TV Pública con un nuevo programa, finalmente la conductora fue avisada que ese proyecto no tendría aire, algo que fue confirmado por la hija de Mirtha Legrand.
Lo cierto es que en medio de las especulaciones que surgieron detrás de los motivos del freno de ese proyecto, ahora se conoció que Iliana Calabró llegará a ese canal con un nuevo programa.
En diálogo con Intrusos (América Tv), Iliana confirmó cuándo la convocaron para ser parte del proyecto televisivo y remarcó que nada tiene que ver su arribo al canal con la decisión que se tomó en su momento con Tinayre.
"Llega Iluminadas desde una mirada femenina para un contacto directo destinado fundamentalmente a las mujeres o a todos los hombres que quieren conocernos mejor", comentó la actriz sobre su nuevo programa.
"¿En lugar de Marcela o nada que ver?", le consultó el cronista del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. A lo que Iliana Calabró despejó dudas de cuándo la llamaron: "A mí me convocan hace un mes atrás", aclaró de entrada.
Y remarcó al respecto: "Incluso en un momento estaban nombrando un formato americano que es pura y exclusivamente de política y ahí me dijeron que no tenía nada que ver con el de Marcela".
"Si quieren hablar de política llamen a Marina Calabró, yo no puedo", confió la actriz que le comunicó a quienes la llamaron para el programa.
Por su parte, Daniel Ambrosino explicó sobre el nuevo programa de Iliana Calabró: "Arrancaría el 1 de junio que es el día de su cumpleaños".
Marcela Tinayre no estará en La TV Pública porque el proyecto que tenía armado desde el verano fue cancelado en las últimas semanas.
Según las versiones, el canal le comunicó a la conductora que el programa no salía al aire, despertando las especulaciones y dudas sobre los motivos detrás de la decisión.
La versión más repetida indica que el ciclo estaba bastante avanzado, incluso con escenografía y equipo en marcha, pero finalmente se frenó antes de su fecha de estreno.
También trascendió que La TV Pública habría tenido dificultades para consolidar el formato del programa Tinayre dijo que le avisaron de golpe que “el programa no podía ser”. Además, la conductora aclaró que por ahora no hará televisión en ese canal.