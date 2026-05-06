Iliana Calabró y Marcela Tinayre, enfrentadas por un programa: "Me dijeron que..."

"¿En lugar de Marcela o nada que ver?", le consultó el cronista del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. A lo que Iliana Calabró despejó dudas de cuándo la llamaron: "A mí me convocan hace un mes atrás", aclaró de entrada.

Y remarcó al respecto: "Incluso en un momento estaban nombrando un formato americano que es pura y exclusivamente de política y ahí me dijeron que no tenía nada que ver con el de Marcela".

"Si quieren hablar de política llamen a Marina Calabró, yo no puedo", confió la actriz que le comunicó a quienes la llamaron para el programa.

Por su parte, Daniel Ambrosino explicó sobre el nuevo programa de Iliana Calabró: "Arrancaría el 1 de junio que es el día de su cumpleaños".

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Por qué no estará Marcela Tinayre en La TV Pública

Marcela Tinayre no estará en La TV Pública porque el proyecto que tenía armado desde el verano fue cancelado en las últimas semanas.

Según las versiones, el canal le comunicó a la conductora que el programa no salía al aire, despertando las especulaciones y dudas sobre los motivos detrás de la decisión.

La versión más repetida indica que el ciclo estaba bastante avanzado, incluso con escenografía y equipo en marcha, pero finalmente se frenó antes de su fecha de estreno.

También trascendió que La TV Pública habría tenido dificultades para consolidar el formato del programa Tinayre dijo que le avisaron de golpe que “el programa no podía ser”. Además, la conductora aclaró que por ahora no hará televisión en ese canal.