Murió Ted Turner: el inesperado vínculo del fundador de CNN con la Argentina

¿Qué hacía Turner con esas tierras? No se trataba de una inversión tradicional. Su modelo combinaba tres ejes: preservación ambiental, producción sustentable y turismo de alto nivel. Seguidor del Partido Demócrata norteamericano por convicción, su visión no encaja con la típica de ver el lucro rápido o a largo plazo que pueda generar cualquier inversión.

Ted Turner en Argentina Ted Turner, en la patagonia argentina. (Foto: Gentileza El Neuquén)

En La Primavera impulsó programas de manejo de fauna, con especial foco en especies autóctonas, y promovió prácticas ganaderas de bajo impacto. También fomentó el desarrollo de turismo ecológico, apuntando a visitantes internacionales interesados en experiencias exclusivas en entornos naturales.

Pero su interés iba más allá del negocio. Turner fue uno de los mayores terratenientes privados del mundo, con más de dos millones de acres en Estados Unidos, y su estrategia global incluía la creación de reservas donde la biodiversidad pudiera recuperarse.

En ese esquema, la Patagonia argentina ocupaba un lugar clave: grandes extensiones, biodiversidad única y, sobre todo, la posibilidad de intervenir a escala.

Ted Turner, cuando pocos hablaban de ese recurso, soñaba en voz alta con las enormes posibilidades de la energía eólica y eléctrica, para abandonar la dependencia de los combustibles fósiles.

Su presencia en el país no estuvo exenta de polémicas. Como ocurrió con otros compradores extranjeros, surgieron debates sobre la extranjerización de la tierra, el acceso a recursos naturales y el control de zonas estratégicas. Sin embargo, a diferencia de otros casos, Turner mantuvo un perfil relativamente bajo en la escena local y evitó confrontaciones públicas.

Con el tiempo, su figura en la Argentina quedó asociada más a la conservación que a la especulación. Su estancia en Neuquén se integró a una red más amplia de propiedades destinadas a preservar ecosistemas y demostrar que, al menos en su visión, la rentabilidad podía convivir con el cuidado ambiental.

Así, lejos de las cámaras que lo hicieron famoso, Turner construyó en la Patagonia una parte silenciosa de su legado: miles de hectáreas donde el negocio, la naturaleza y su propia idea de futuro intentaron convivir en equilibrio.

Phillip Evans, vocero de la familia, confirmó la muerte. Turner había anunciado en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo. Turner murió el miércoles en su casa cerca de Tallahassee, Florida. Tenía 87 años.

Turner: Un visionario de la potencialidad patagónica

Ted Turner no solo fue un revolucionario en la industria de la televisión y las noticias. Vino a la Argentina y quedó prendado de las bellezas de la Patagonia. Pero además, puso en práctica muchas de sus ideas compatibles con emprendimientos económicos pero respetando aspectos de la naturaleza.

En el año 1986 compró la estancia La Primavera, 50.000 hectáreas en Neuquén, por las que pasa hasta un río. Eso le valió que debiera afrontar varios planteos cuando la política argentina fue modificando sus criterios sobre la tenencia de tierras, la compra y adquisición por parte de extranjeros.

Turner mantuvo sus propiedades y las incrementó con el paso del tiempo. Hizo emprendimientos de turismo, respetando aspectos del conservacionismo y la naturaleza. Además, tuvo importantes proyectos productivos, con la misma lógica para aprovechar recursos propios de la Patagonia. Pasó mucho tiempo aquí con quien fuera su mujer, la actriz Jane Fonda. Con ella, además, compartía la simpatía confesa por el partido Demócrata de los Estados Unidos. En el año 2014, lo trasladaron de urgencia desde su cabaña hasta San Carlos de Bariloche. Fue operado de apendicitis.

La fuerza eólica e hídrica para movilizar a la economía del país

Fue un visionario del aporte posible para la economía patagónica y del país si se desarrolla su recurso gracias a los vientos y el caudal de ríos de la región. Si se trazaba un plan integral, Turner era un convencido de un progreso sostenido que podría llegar a algo que hoy, por la guerra en Medio Oriente, cobra estricta actualidad. Reemplazar la energía en base a combustibles fósiles o más contaminantes.

Ted Turner fue uno de los mayores terratenientes privados de EE.UU. y un fuerte impulsor de la filantropía ambiental. En la Argentina se ocupó de :

Promver el uso sustentable del suelo .

. Mantener áreas con baja intervención humana .

. Proteger fauna típica como guanacos y aves patagónicas.

y aves patagónicas. Evitaó, en general, la sobreexplotación ganadera.

ted turner 3 Propiedades en la Pagatonia, 10 años en pareja con la actriz Jane Fonda y parte de su emporio de comunicaciones. Ted Turner murió a los 87 años. (Foto: A24.com)

Revolucionario de las telecomunicaciones

En 1970 había comprado un canal de TV en Atlanta, la capital del estado de Georgia, en el sur de los Estados Unidos. Pero vio que había un campo fértil con el que cambiaría la historia de las noticias en el mundo. En 1980, diez años más tarde, lanzó la CNN, la cadena de noticias de transmisión constante las 24 horas del día, todos los días del año. Algo inédito. Hubo sucesos que por lo dramáticos convirtieron a la señal en una referencia para el mundo entero. Como la explosión del taxi espacial Challenger con toda su tripulación ( en1986) o el atentado a las torres gemelas de Nueva York y la posterior guerra del Golfo I ( en 1991).

Fue el pionero de un sistema de información que se mantiene hasta el día de hoy - pese a las novedades de la tecnología - y que se replicó en muchísimos países, incluída la Argentina, por supuesto.