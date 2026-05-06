Yipio fulminó a Cinzia en Gran Hermano con una frase letal

Sus palabras rápidamente generaron repercusión, ya que reflejan el malestar que existe en la casa respecto a los beneficios o situaciones excepcionales que algunos jugadores atraviesan. Mientras tanto, el regreso de Cinzia vuelve a ponerla en el centro de la escena, en una convivencia cada vez más tensa y expuesta.

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¿Cómo fue el accidente de Cinzia en Gran Hermano?

Momentos de máxima tensión se vivieron dentro de la casa de Gran Hermano luego de que se conociera un accidente que encendió todas las alarmas. La participante Cinzia Francischiello Di Vecchia habría resultado herida en uno de sus ojos tras un episodio doméstico que generó preocupación tanto dentro como fuera del reality.

Según trascendió, todo ocurrió cuando a Juanicar se le rompió un plato y uno de los fragmentos salió despedido, impactando directamente en el ojo de Cinzia. Ante este escenario, la jugadora tuvo que abandonar momentáneamente la casa para ser trasladada a una clínica y recibir atención médica, mientras crece la incertidumbre por la falta de un comunicado oficial y la preocupación de los seguidores en redes sociales.