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Yipio fulminó a Cinzia en Gran Hermano con una frase letal

Yipo expresó su indignación luego de conocer que Cinzia dejó la casa de Gran Hermano para realizar una consulta médica.

6 may 2026, 14:15
Yipio fulminó a Cinzia en Gran Hermano con una frase letal
Yipio fulminó a Cinzia en Gran Hermano con una frase letal
Yipio fulminó a Cinzia en Gran Hermano con una frase letal

La tensión dentro de la casa de Gran Hermano sumó un nuevo capítulo luego del accidente que sufrió Cinzia Francischiello Di Vecchia, quien debió abandonar momentáneamente el reality para recibir atención médica. En ese contexto, una frase de Yipio en el streaming encendió la polémica y dejó en claro su postura frente a la situación de su compañera.

Todo comenzó cuando, en medio de la convivencia, un objeto impactó en el ojo de Cinzia, lo que generó preocupación tanto dentro como fuera de la casa. Por ese motivo, la participante tuvo que salir para realizar una consulta con un profesional de la salud. Si bien luego regresó al juego, su salida momentánea no pasó desapercibida entre sus compañeros.

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Cabe recordar que Cinzia había tenido recientemente una segunda oportunidad en el reality tras reingresar gracias a un “golden ticket”, lo que ya había generado comentarios encontrados dentro de la casa. Su vuelta, sumada ahora a este episodio de salud, alimentó las críticas de algunos participantes que cuestionan su recorrido en el juego.

En ese marco, Yipio fue tajante durante una transmisión y no dudó en apuntar directamente contra Cinzia. "Yo hago lo que puedo no lo que quiero. Sobretodo a Cinzia , eh, que sale de acá y entra como si fuera un hotel. Justo se le metió algo en el ojo y salió", expresó la uruguaya, visiblemente molesta por la situación.

Sus palabras rápidamente generaron repercusión, ya que reflejan el malestar que existe en la casa respecto a los beneficios o situaciones excepcionales que algunos jugadores atraviesan. Mientras tanto, el regreso de Cinzia vuelve a ponerla en el centro de la escena, en una convivencia cada vez más tensa y expuesta.

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¿Cómo fue el accidente de Cinzia en Gran Hermano?

Momentos de máxima tensión se vivieron dentro de la casa de Gran Hermano luego de que se conociera un accidente que encendió todas las alarmas. La participante Cinzia Francischiello Di Vecchia habría resultado herida en uno de sus ojos tras un episodio doméstico que generó preocupación tanto dentro como fuera del reality.

Según trascendió, todo ocurrió cuando a Juanicar se le rompió un plato y uno de los fragmentos salió despedido, impactando directamente en el ojo de Cinzia. Ante este escenario, la jugadora tuvo que abandonar momentáneamente la casa para ser trasladada a una clínica y recibir atención médica, mientras crece la incertidumbre por la falta de un comunicado oficial y la preocupación de los seguidores en redes sociales.

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