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Truco viral: por qué recomiendan poner una toalla debajo de la puerta y para qué sirve

Poner una toalla en la parte de abajo de la puerta se volvió uno de los trucos más recomendados para conservar el calor y mejorar el confort en casa.

Truco viral: por qué recomiendan poner una toalla debajo de la puerta y para qué sirve. (Foto: Archivo)

Truco viral: por qué recomiendan poner una toalla debajo de la puerta y para qué sirve. (Foto: Archivo)

Poner una toalla debajo de la puerta puede parecer un detalle menor, pero en invierno se convirtió en uno de los trucos caseros más efectivos para conservar el calor dentro de la casa. El método ganó popularidad porque ayuda a bloquear las corrientes de aire frío que ingresan por las rendijas inferiores de las puertas y evita que la temperatura del ambiente baje rápidamente.

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Cuando llegan los días más fríos del año, muchas personas buscan maneras de mantener la calefacción sin que el consumo de electricidad o gas se dispare. En ese contexto, aparecen soluciones simples que no requieren instalaciones costosas ni reformas en el hogar. Una de ellas es usar una toalla enrollada como barrera térmica improvisada.

Aunque parezca un gesto insignificante, el espacio que queda entre el piso y la puerta puede transformarse en uno de los principales puntos de fuga de calor de una vivienda. Ese pequeño hueco permite que el aire frío del exterior entre constantemente y que el aire caliente acumulado dentro de la casa salga de manera gradual.

Por ese motivo, especialistas en aislamiento doméstico suelen recomendar que se bloqueen esas filtraciones, especialmente durante la noche o en jornadas de mucho viento.

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Por qué recomiendan poner una toalla debajo de la puerta

La explicación es simple. Las corrientes de aire frío ingresan por cualquier abertura mínima que exista en la vivienda. Las puertas, sobre todo en casas antiguas o departamentos con poco aislamiento, suelen dejar un espacio libre en la parte inferior.

Ese pequeño hueco genera un intercambio constante entre el aire frío y el caliente. Como consecuencia, la temperatura interior baja más rápido y obliga a usar más tiempo la calefacción.

Al colocar una toalla enrollada en la base de la puerta, se crea una barrera física que reduce la circulación del aire. De esta manera, el ambiente logra conservar mejor el calor acumulado.

El sistema funciona de manera similar a los tradicionales burletes térmicos, aunque con una diferencia importante: no requiere compras adicionales ni instalación. Cualquier persona puede implementarlo en pocos segundos utilizando una toalla vieja o una manta pequeña.

Además, es una solución reversible y práctica. Se puede colocar únicamente durante la noche o en los momentos de mayor frío y retirarla fácilmente cuando ya no sea necesaria.

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Cómo colocar correctamente la toalla para que funcione mejor

Aunque el truco es sencillo, existen algunas formas de aprovecharlo mejor. La más utilizada consiste en enrollar una toalla gruesa hasta formar un cilindro compacto. Luego, se coloca pegada a la base de la puerta para cubrir completamente el espacio por donde ingresa el aire. En puertas más anchas, algunas personas utilizan dos toallas pequeñas o una manta larga doblada varias veces.

También se recomienda que el material sea relativamente pesado para evitar que se mueva fácilmente con el viento o con el movimiento de la puerta.

Otro aspecto importante es verificar que no queden espacios libres en los extremos. Si el aire sigue entrando por los costados, la barrera pierde efectividad.

En qué situaciones conviene usar este truco

El truco resulta especialmente útil durante el invierno, pero también puede aplicarse en otras situaciones. Por ejemplo, en días de viento fuerte, las corrientes de aire suelen intensificarse incluso con puertas y ventanas cerradas. Colocar una toalla ayuda a reducir ese efecto.

También es recomendable en viviendas antiguas, donde las aberturas suelen tener más desgaste y menor aislamiento térmico. En casas con pisos muy fríos o habitaciones orientadas hacia el sur, la diferencia puede sentirse todavía más.

Incluso quienes no cuentan con calefacción central suelen usar este método para conservar el calor generado por estufas eléctricas o calefactores pequeños.

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El motivo por el que este truco se volvió viral

Las redes sociales impulsaron la popularidad de muchos consejos caseros relacionados con el ahorro energético y el confort en invierno. Videos cortos y publicaciones sobre cómo conservar el calor dentro del hogar comenzaron a multiplicarse durante las olas de frío.

Entre todos esos métodos, el de la toalla debajo de la puerta llamó la atención por su simplicidad y bajo costo. Muchas personas compartieron sus experiencias mostrando cómo disminuían las corrientes de aire apenas colocaban una barrera improvisada.

El fenómeno también creció porque no requiere conocimientos técnicos ni materiales específicos. Cualquiera puede aplicarlo en segundos utilizando elementos que ya tiene en casa.

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