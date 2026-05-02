El jefe de la Fuerza Aérea británica afirmó que la defensa de las Islas Malvinas es "innegociable". 

WI6DTYSKKVCHFHXXCZCYE7GFIM Javier Milei reiteró que “las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas” tras la polémica filtración.

Desde Londres remarcan que la defensa de los territorios de ultramar sigue siendo una prioridad estratégica desde la Guerra de las Malvinas, conflicto que marcó un antes y un después en la política militar británica en la región.

La tensión escaló tras conocerse un memorando filtrado desde Washington que plantea alternativas frente a la falta de apoyo europeo en Medio Oriente. Según medios británicos, el texto contempla incluso la posibilidad de respaldar la posición argentina.

En ese contexto, el presidente Javier Milei reiteró el histórico reclamo: “Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”. En la misma línea, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a cuestionar la presencia británica en las islas.

Dudas sobre la capacidad militar británica

El debate también se trasladó al plano interno del Reino Unido. El exfuncionario Tom Tugendhat advirtió sobre la reducción de la flota naval y planteó interrogantes sobre la capacidad actual del país para responder a un conflicto similar al de 1982.

Mientras que en aquella época la Marina Real contaba con decenas de buques de guerra, hoy el número es significativamente menor, lo que genera preocupación en sectores políticos y militares.

pentagon Sir Harv Smyth, comandante de la Real Fuerza Aérea,

Argentina avanza con la compra de aviones F-16

En paralelo, Argentina continúa con la modernización de sus fuerzas armadas. El país incorporará 24 aviones F-16 adquiridos a Dinamarca, en una operación que contó con el visto bueno de Estados Unidos pese a ciertas reservas británicas.

Los primeros aviones ya fueron entregados y el resto llegará progresivamente hasta 2028, lo que podría modificar el equilibrio militar en la región.

Un conflicto que sigue vigente

El Gobierno británico intentó bajar el tono tras la filtración y aseguró que la soberanía de las islas “no está en discusión”. Sin embargo, el episodio reavivó el debate global sobre el futuro de las Malvinas.

La disputa por el archipiélago sigue siendo uno de los temas más sensibles en la relación entre Argentina y el Reino Unido, con el recuerdo aún presente de la guerra de 1982, que dejó cientos de muertos en ambos bandos y una herida abierta que, más de cuatro décadas después, continúa generando tensión.