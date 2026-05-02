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Franco Colapinto
Miami
Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 10° en la Sprint del GP de Miami y no pudo sumar puntos

A pesar de haber superado a su compañero de Alpine en la qualy, el argentino perdió dos posiciones. El domingo a las 17hs será la largada de la carrera principal,

El Alpine de Franco Colapinto Foto: REUTERS

El Alpine de Franco Colapinto Foto: REUTERS

El argentino Franco Colapinto completó una sólida carrera Sprint en el Gran Premio de Miami y finalizó en el 10° lugar, apenas fuera de la zona de puntos. En una competencia intensa, el podio quedó en manos de Lando Norris, seguido por Oscar Piastri y Charles Leclerc.

Leé también Franco Colapinto tuvo una gran práctica en Miami: en qué puesto terminó
Franco Colapinto en el regreso de la Fórmula 1 tras cinco semanas sin actividad por la guerra del golfo de Ormuz (Foto: Captura de TV)

El piloto de Alpine había largado desde la 8° posición, pero una maniobra en los primeros metros condicionó su rendimiento y lo relegó en el clasificador. Aun así, logró mantenerse competitivo en un circuito exigente y con condiciones complicadas.

Colapinto tuvo un inicio prometedor, incluso superando a campeones del mundo como Max Verstappen y Lewis Hamilton. Sin embargo, en una de las primeras curvas, un roce le hizo perder estabilidad y posiciones.

Me condicionó porque me hizo perder puestos y después, con el aire sucio en una pista tan caliente, se hizo muy difícil avanzar”, explicó el argentino tras la carrera.

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El impacto en el rendimiento también se vio agravado por problemas de adherencia: “Patiné mucho, con poco grip y las gomas traseras se sobrecalentaban”, agregó.

A pesar de quedar fuera de los puntos, el balance para la escudería Alpine F1 Team es alentador. Con Colapinto 10° y Pierre Gasly sumando un punto en el 8° lugar, el equipo demuestra una mejora tras el parate de abril.

El rendimiento en Miami refuerza la pelea en la zona media del campeonato de constructores, donde cada punto resulta clave.

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La bronca de Franco Colapinto luego de su incidente con Verstappen en la carrera Sprint en el GP de Miami. (Foto: AP)

La bronca de Franco Colapinto luego de su incidente con Verstappen en la carrera Sprint en el GP de Miami. (Foto: AP)

Su mejor clasificación desde que llegó a Alpine

El fin de semana ya había mostrado señales positivas para Colapinto. En la clasificación Sprint logró meterse en la Q3 y aseguró el 8° puesto en la grilla, su mejor resultado desde su llegada al equipo francés.

El argentino registró un tiempo de 1:29.320, superando incluso a su compañero Gasly. “Fue un buen trabajo del equipo. Después del parate, volvimos competitivos desde el inicio”, destacó.

Cómo es el circuito del GP de Miami

El Gran Premio se disputa en un trazado urbano montado alrededor del Hard Rock Stadium. Con 5,41 kilómetros y 19 curvas, combina rectas largas con sectores técnicos que exigen precisión.

El circuito favorece los sobrepasos, pero también castiga errores, especialmente por las altas temperaturas que afectan el rendimiento de los neumáticos.

Lo que viene: la carrera principal

La actividad continuará con la carrera principal del domingo, donde Colapinto buscará meterse en la zona de puntos y consolidar el buen rendimiento mostrado hasta ahora.

El GP de Miami marca además el regreso pleno de la Formula 1 tras las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita, reactivando la pelea por el campeonato en una temporada que promete ser muy competitiva.

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