Franco Colapinto terminó 10° en la Sprint del GP de Miami y no pudo sumar puntos

Embed Lando Norris leads a McLaren 1-2 in Miami!



The Sprint results are in, following a post-race penalty for Kimi Antonelli #F1Sprint #MiamiGP @Gatorade pic.twitter.com/ks75t1eK5x — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

El impacto en el rendimiento también se vio agravado por problemas de adherencia: “Patiné mucho, con poco grip y las gomas traseras se sobrecalentaban”, agregó.

A pesar de quedar fuera de los puntos, el balance para la escudería Alpine F1 Team es alentador. Con Colapinto 10° y Pierre Gasly sumando un punto en el 8° lugar, el equipo demuestra una mejora tras el parate de abril.

El rendimiento en Miami refuerza la pelea en la zona media del campeonato de constructores, donde cada punto resulta clave.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-87RpuW1777743448673-1777743512 La bronca de Franco Colapinto luego de su incidente con Verstappen en la carrera Sprint en el GP de Miami. (Foto: AP)

Su mejor clasificación desde que llegó a Alpine

El fin de semana ya había mostrado señales positivas para Colapinto. En la clasificación Sprint logró meterse en la Q3 y aseguró el 8° puesto en la grilla, su mejor resultado desde su llegada al equipo francés.

El argentino registró un tiempo de 1:29.320, superando incluso a su compañero Gasly. “Fue un buen trabajo del equipo. Después del parate, volvimos competitivos desde el inicio”, destacó.

Cómo es el circuito del GP de Miami

El Gran Premio se disputa en un trazado urbano montado alrededor del Hard Rock Stadium. Con 5,41 kilómetros y 19 curvas, combina rectas largas con sectores técnicos que exigen precisión.

El circuito favorece los sobrepasos, pero también castiga errores, especialmente por las altas temperaturas que afectan el rendimiento de los neumáticos.

Lo que viene: la carrera principal

La actividad continuará con la carrera principal del domingo, donde Colapinto buscará meterse en la zona de puntos y consolidar el buen rendimiento mostrado hasta ahora.

El GP de Miami marca además el regreso pleno de la Formula 1 tras las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita, reactivando la pelea por el campeonato en una temporada que promete ser muy competitiva.