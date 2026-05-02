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Gran Hermano: el particular descargo de la familia de Lolo Poggio contra Solange Abraham que desató polémica

La defensa de la familia de Lolo Poggio frente a los dichos de Solange Abraham sobre su participación en Gran Hermano Generación Dorada no pasó inadvertida y terminó generando un intenso debate entre los seguidores del ciclo.

2 may 2026, 15:35
Gran Hermano: el fuerte descargo de la familia de Lolo Poggio contra Solange Abraham que desató polémica
Gran Hermano: el fuerte descargo de la familia de Lolo Poggio contra Solange Abraham que desató polémica

Gran Hermano: el fuerte descargo de la familia de Lolo Poggio contra Solange Abraham que desató polémica

En medio de la creciente tensión dentro y fuera del reality de Telefe, en las últimas horas la familia de Lolo Poggio decidió salir a responder públicamente a Solange Abraham, luego de que la ex participante cuestionara el desempeño de la rubia en Gran Hermano Generación Dorada.

El cruce se originó a partir de declaraciones en las que Solange -reciente expulsada de la competencia- apuntó contra la estrategia de Lolo, sugiriendo que pasaba buena parte del tiempo relajada, tomando sol, y adoptando una postura de juego que ella no comparte.

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Durante su paso por el programa Corta por Lozano, la exjugadora fue contundente al explicar su visión del reality y marcar diferencias con otros participantes. "Yo sabía perfectamente en qué lugar estaba: tenía un micrófono y cámaras todo el tiempo. Para mí hubiera sido mucho más sencillo quedarme como Lolo, sentada en la pileta todo el día, y probablemente así llegaba a la final después de cinco meses. Pero mi meta siempre fue clara, lo dije desde el inicio y lo sostengo: ‘o me voy la primera semana o gano’. No me interesa el punto medio. Entré a jugar de verdad", lanzó sin filtro.

Como era de esperarse, esas palabras no cayeron nada bien en la familia de Lolo, que no tardó en reaccionar desde las redes sociales oficiales de la participante. A través de una historia de Instagram, sus familiares salieron al cruce con un mensaje que no tardó en generar repercusión. “Solcito Abraham, ¿cómo te explico que te fuiste en la mitad del programa? Ni en la primera semana ni campeona”, escribieron con ironía.

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Lejos de quedarse ahí, también defendieron el rol que Lolo viene teniendo dentro del juego, intentando desmentir la imagen que planteó Solange. “Lolo no pasa el día tirada al sol. Muchas veces estaba cocinando para que vos pudieras comer —porque eso no hacías— o haciéndose cargo, otra vez, de la prueba semanal para que todos tengan comida”, remarcaron, destacando su participación activa en la convivencia.

En esa misma línea, sumaron una frase que dejó en claro su postura frente a la continuidad de la jugadora en el reality: “Lolo sigue en la casa porque así lo elige la gente y va a permanecer mientras el público lo decida. Vos estás afuera porque Gran Hermano te expulsó”, afirmaron, en referencia a la reciente salida de placa de Poggio en una placa multitudinaria.

Sin embargo, lejos de cerrar la polémica, el comunicado encendió aún más el debate en redes sociales. Muchos usuarios señalaron que, en lugar de fortalecer su perfil competitivo, las propias palabras de su familia terminaron resaltando más su rol en las tareas del hogar que una estrategia clara dentro del juego.

En tanto, frente a este panorama, lo cierto es que la competencia sigue abierta y, con varias semanas por delante, donde cada movimiento puede ser clave para cualquiera de los jugadores en carrera para inclinar la balanza y conquistar el apoyo del público en esta edición de Gran Hermano.

Respuesta flia Lolo Poggio a Solange Abraham

Cómo fue el picante cruce de Solange Abraham con Laura Ubfal tras su expulsión de Gran Hermano Generación Dorada

La gala del jueves por la noche quedó marcada por un momento de alto voltaje cuando Solange Abraham protagonizó un durísimo cruce con Laura Ubfal en pleno debate de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), a pocas horas de haber sido expulsada del juego.

Sin intención de bajar el tono, la ex participante comenzó apuntando directamente contra la producción del programa, dejando expuesto su enojo por la decisión que determinó su salida. “Me pareció muy injusto que me expulsaran porque lo di todo. Yo, cuando decía que extrañaba a mi hija, de verdad la extrañaba. En la casa han pasado cosas terribles y no se sancionaban”, expresó, visiblemente molesta.

En ese marco, Laura Ubfal no dejó pasar la oportunidad y salió al cruce con firmeza, cuestionando la actitud de la exjugadora: “Sol, vos tenés una fantasía en tu cabeza: que sos la única, la villana, la reina. Yo te conozco desde cuando hiciste…”. Sin embargo, su frase quedó inconclusa porque Abraham la interrumpió de inmediato: “Sí, yo también te conozco”, respondió con tono tajante.

Lejos de retroceder, la panelista redobló la apuesta con una crítica directa: “Sos la misma, lamentablemente, porque la gente evoluciona”. Esa frase encendió aún más la discusión, y Solange no tardó en contestar: “Vos sos la misma que me odiaba, no sé por qué”.

El ida y vuelta fue subiendo de intensidad cuando Ubfal insistió en su postura: “Sos la misma chica caprichosa de aquella época. No cambiaste nada y yo te imagino llorando y a Gran Hermano pensando ‘¿qué pretende? ¿que hagan entrar a la hija?’. Decime qué querías”. Frente a eso, Abraham se defendió: “Nada, expresar lo que yo sentía. ¿No podía?”. Pero la periodista fue contundente: “No era expresar, vos querías que tu hija entre”.

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Con el clima completamente tenso, Solange marcó su postura con firmeza: “No me conocés, no soy la misma, han pasado 15 años. Soy mamá, empezando por ahí”.

En medio del enfrentamiento, Mariana Brey intervino para destacar que la salida de Sol había sorprendido y que la consideraba una competidora fuerte. Sin embargo, Ubfal respondió con ironía: “¿A quién sacó de la casa?”.

Lejos de calmarse, Abraham apeló al respaldo del público para sostener su postura: “No me importa tu opinión porque la gente opina todo lo contrario. Hace 24 horas que es tendencia en Twitter #SinSolNoHayGH. A mí me importa más lo que diga la gente”. A lo que la panelista retrucó: “Estamos hablando de Gran Hermano, contestá lo que te pregunto”. Pero la exjugadora le retrucó altiva: “Yo hablo lo que quiero. Si no te gusta, dejá el panel”.

Así, el momento más álgido llegó cuando Santiago del Moro le consultó si le gustaría ocupar el lugar de la periodista. Sin dudar, Sol disparó: “Sí, obvio, lo haría mejor. Tengo más argumentos, soy más original, tengo más recursos que Laura. Siempre lo mismo, odiás a todo el mundo”.

La respuesta final de Ubfal no se hizo esperar y puso punto final al enfrentamiento: “Te falta mucho. Vos tenés argumentos muy básicos, los tenías antes y los tenés ahora”. Así, la noche cerró con un cruce explosivo que dejó tela para cortar dentro y fuera del reality.

Laura Ubfal y Solange Abraham

     

 

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