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Por qué es tan buena la remolacha para la salud

Rica en vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, la remolacha es una aliada natural para mejorar distintas funciones del organismo.

Rica en vitaminas

Rica en vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, la remolacha es una aliada natural para mejorar distintas funciones del organismo.
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Zanahoria: rica en fibra, antioxidantes y vitamina C, esta fruta es una de las más completas para cuidar la salud. Consumirla a diario, con cáscara, ayuda a mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmune, reducir el colesterol y mucho más.

Esta raíz es una fuente importante de nutrientes esenciales como vitaminas del complejo B, especialmente ácido fólico, vitamina C y vitamina A; minerales como potasio, magnesio, hierro, zinc y manganeso; fibra dietética soluble e insoluble; antioxidantes naturales, en particular betalaínas, que le dan su característico color rojo intenso; y nitratos naturales, compuestos que influyen positivamente en la circulación sanguínea.

Esta raíz es una fuente importante de nutrientes esenciales como vitaminas del complejo B, especialmente ácido fólico, vitamina C y vitamina A; minerales como potasio, magnesio, hierro, zinc y manganeso; fibra dietética soluble e insoluble; antioxidantes naturales, en particular betalaínas, que le dan su característico color rojo intenso; y nitratos naturales, compuestos que influyen positivamente en la circulación sanguínea.

Los principales beneficios de la remolacha para la salud

remolacha

  • Salud cardiovascular: los nitratos que contiene ayudan a dilatar los vasos sanguíneos, favoreciendo la reducción de la presión arterial y mejorando la circulación, lo que contribuye a mantener el corazón sano.

  • Propiedades antiinflamatorias: gracias a las betalaínas, la remolacha ayuda a combatir la inflamación, protegiendo las células del daño oxidativo.

  • Incremento de energía y resistencia: permite un mejor aporte de oxígeno y nutrientes a los músculos, aumentando la energía y el rendimiento físico.

  • Mejora de la digestión: la fibra actúa como prebiótico natural, estimulando el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino y facilitando el tránsito intestinal.

  • Apoyo al sistema inmunológico: el zinc y las vitaminas presentes fortalecen las defensas naturales del organismo.

  • Desintoxicación: apoya la función hepática, ayudando al cuerpo a eliminar toxinas.

  • Control del colesterol: el consumo regular de fibra de remolacha puede colaborar en la reducción del colesterol LDL (“malo”).

¿Cómo consumir la remolacha para obtener sus beneficios?

Jugo de remolacha: propiedades y beneficios

Para aprovechar al máximo estos beneficios, la remolacha puede consumirse de diversas formas. Se puede preparar en jugos frescos combinada con frutas y verduras, ideal para quienes buscan una opción rápida y nutritiva. En ensaladas, ya sea rallada cruda o cocida, aporta sabor, textura y color. También es común usarla como guarnición, hervida, al horno o al vapor, acompañando platos principales. Además, puede incluirse en sopas y purés, enriqueciendo la dieta con su sabor y nutrientes.

Al cocinarla, se recomienda lavar la remolacha cuidadosamente y cocerla con piel para conservar su sabor y nutrientes, retirando la piel una vez cocida, que se quita fácilmente. También es posible consumirla cruda para aprovechar al máximo sus vitaminas y enzimas.

Incluir la remolacha en la alimentación diaria es una manera natural y efectiva de cuidar la salud, aportando energía, mejorando la circulación y fortaleciendo el organismo.

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