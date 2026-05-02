Por qué es tan buena la remolacha para la salud

Salud cardiovascular: los nitratos que contiene ayudan a dilatar los vasos sanguíneos, favoreciendo la reducción de la presión arterial y mejorando la circulación, lo que contribuye a mantener el corazón sano.

Propiedades antiinflamatorias: gracias a las betalaínas, la remolacha ayuda a combatir la inflamación, protegiendo las células del daño oxidativo.

Incremento de energía y resistencia: permite un mejor aporte de oxígeno y nutrientes a los músculos, aumentando la energía y el rendimiento físico.

Mejora de la digestión: la fibra actúa como prebiótico natural, estimulando el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino y facilitando el tránsito intestinal.

Apoyo al sistema inmunológico: el zinc y las vitaminas presentes fortalecen las defensas naturales del organismo.

Desintoxicación: apoya la función hepática, ayudando al cuerpo a eliminar toxinas.

Control del colesterol: el consumo regular de fibra de remolacha puede colaborar en la reducción del colesterol LDL (“malo”).

¿Cómo consumir la remolacha para obtener sus beneficios?

Jugo de remolacha: propiedades y beneficios

Para aprovechar al máximo estos beneficios, la remolacha puede consumirse de diversas formas. Se puede preparar en jugos frescos combinada con frutas y verduras, ideal para quienes buscan una opción rápida y nutritiva. En ensaladas, ya sea rallada cruda o cocida, aporta sabor, textura y color. También es común usarla como guarnición, hervida, al horno o al vapor, acompañando platos principales. Además, puede incluirse en sopas y purés, enriqueciendo la dieta con su sabor y nutrientes.

Al cocinarla, se recomienda lavar la remolacha cuidadosamente y cocerla con piel para conservar su sabor y nutrientes, retirando la piel una vez cocida, que se quita fácilmente. También es posible consumirla cruda para aprovechar al máximo sus vitaminas y enzimas.

Incluir la remolacha en la alimentación diaria es una manera natural y efectiva de cuidar la salud, aportando energía, mejorando la circulación y fortaleciendo el organismo.