Un detalle escalofriante del hotel donde murió Renata salió a la luz: las imágenes de las ventanas que desataron indignación

La indignación creció porque la discusión aparece después de una tragedia que terminó con la vida de una mujer de apenas 26 años. La pregunta que ahora se repite es si las ventanas contaban con las condiciones de seguridad necesarias para evitar accidentes de este tipo.

La investigación policial apunta inicialmente a que la estructura de aluminio de una ventana habría cedido, provocando la caída de Renata. El delegado George Marques explicó que los primeros elementos reunidos respaldan la hipótesis de un accidente, aunque las autoridades realizan peritajes para establecer con precisión qué ocurrió y determinar las condiciones en las que se encontraba la abertura.

La joven había viajado desde el estado de Pará junto a su pareja para participar de un campeonato de póker. Ambos llevaban aproximadamente una semana en São Luís y tenían previsto regresar a sus hogares el mismo día del accidente. Según trascendió, habían consumido bebidas alcohólicas antes de volver al hotel, un dato que también forma parte de las declaraciones incorporadas a la investigación.

Mientras tanto, el video de las ventanas sumó un nuevo capítulo a una historia que ya había provocado conmoción. Los usuarios cuestionan las condiciones edilicias del hotel y reclaman explicaciones sobre la seguridad de sus instalaciones. El establecimiento manifestó sus condolencias y aseguró que está colaborando con las autoridades.

Por ahora, los peritajes deberán determinar si existían fallas estructurales, si la ventana tenía los mecanismos de seguridad correspondientes y qué provocó exactamente su desprendimiento. Hasta que se conozcan esos resultados, no está probado que las características que se observan en el video hayan sido la causa directa de la muerte.