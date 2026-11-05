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ANSES deposita un extra de $72.250 para la AUH en noviembre: cuánto cobran las familias en total

A través del ajuste mensual por movilidad del 1,93%, el organismo previsional actualizó el haber directo para la Asignación Universal por Hijo y confirmó los importes acumulados con la Prestación Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

ANSES deposita un extra de $72.250 para la AUH en noviembre: cuánto cobran las familias en total

ANSES deposita un extra de $72.250 para la AUH en noviembre: cuánto cobran las familias en total

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en noviembre un aumento del 1,93% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), fijando el haber bruto por hijo en $159.611. Dado que el organismo retiene mensualmente el 20% para la posterior acreditación de la Libreta AUH, el cobro directo de bolsillo del 80% queda en $127.688,80 por cada menor, importe que al sumarse a la Tarjeta Alimentar de $72.250 garantiza un piso mínimo consolidado en mano de $199.938,80 para las familias con un hijo.

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¿De cuánto es el aumento de la AUH de ANSES en noviembre?

La actualización mensual de la asignación se ajusta mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre informado por el INDEC. El incremento eleva la prestación general y fija la distribución del dinero de la siguiente manera:

  • Monto total de la AUH por hijo: $159.611

  • Cobro mensual directo (80% netos en mano): $127.688,80

  • Retención mensual acumulable (20%): $31.922,20

  • AUH por Hijo con Discapacidad (monto total): $519.722 ($415.777,60 netos directos y $103.944,40 retenidos)

¿Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar en noviembre?

La Prestación Alimentar del Ministerio de Capital Humano mantiene sus escalas de liquidación vigentes en el penúltimo mes del año. Se acredita de forma automática junto con el cobro habitual de la asignación a titulares con niños de hasta 17 años inclusive:

  • Familias con 1 hijo: $72.250

  • Familias con 2 hijos: $113.299

  • Familias con 3 o más hijos: $149.425

ANSES pagará hasta $518.800 en abril a beneficiarios de la AUH y Tarjeta Alimentar

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¿Cuánto cobran en total las familias de la AUH con la Tarjeta Alimentar?

Al consolidar el 80% del pago directo de la AUH más la Prestación Alimentar, las escalas del dinero de bolsillo que se depositan en mano según la cantidad de hijos integrados al grupo familiar quedan configuradas de la siguiente forma:

  • 1 hijo: $127.688,80 (AUH) + $72.250 (Alimentar) = $199.938,80 en mano

  • 2 hijos: $255.377,60 (AUH) + $113.299 (Alimentar) = $368.676,60 en mano

  • 3 hijos: $383.066,40 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $532.491,40 en mano

  • 4 hijos: $510.755,20 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $660.180,20 en mano

  • 5 hijos: $638.444,00 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $787.869,00 en mano

  • 6 hijos: $766.132,80 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $915.557,80 en mano

En caso de contar con hijos menores de 3 años, las familias deben adicionar $60.203 por cada lactante en concepto del Complemento Leche del Plan 1000 Días.

¿Cuál es el calendario de cobro de la AUH de ANSES en noviembre?

La liquidación de las asignaciones familiares y los suplementos alimentarios se efectivizará según el esquema oficial organizado por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular:

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

  • DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre

  • DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre

  • DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre

  • DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre

  • DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre

  • DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre

  • DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre

  • DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre

  • DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre

En pocas palabras

  • ANSES y AUH: El 1,93% de aumento eleva el haber directo de la Asignación Universal por Hijo en noviembre.
  • Montos totales: Las familias con un hijo recibirán $199.938,80 sumando AUH y Tarjeta Alimentar.
  • Calendario de cobro: La liquidación se organiza según la terminación del DNI, iniciando el 11 de noviembre para DNI 0.
Resumen generado por Thinkindot AI
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