ANSES deposita un extra de $72.250 para la AUH en noviembre: cuánto cobran las familias en total

1 hijo: $127.688,80 (AUH) + $72.250 (Alimentar) = $199.938,80 en mano

2 hijos: $255.377,60 (AUH) + $113.299 (Alimentar) = $368.676,60 en mano

3 hijos: $383.066,40 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $532.491,40 en mano

4 hijos: $510.755,20 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $660.180,20 en mano

5 hijos: $638.444,00 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $787.869,00 en mano

6 hijos: $766.132,80 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $915.557,80 en mano

En caso de contar con hijos menores de 3 años, las familias deben adicionar $60.203 por cada lactante en concepto del Complemento Leche del Plan 1000 Días.

¿Cuál es el calendario de cobro de la AUH de ANSES en noviembre?

La liquidación de las asignaciones familiares y los suplementos alimentarios se efectivizará según el esquema oficial organizado por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular: