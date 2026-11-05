ANSES deposita un extra de $72.250 para la AUH en noviembre: cuánto cobran las familias en total

-
1 hijo: $127.688,80 (AUH) + $72.250 (Alimentar) = $199.938,80 en mano
-
2 hijos: $255.377,60 (AUH) + $113.299 (Alimentar) = $368.676,60 en mano
-
3 hijos: $383.066,40 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $532.491,40 en mano
-
4 hijos: $510.755,20 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $660.180,20 en mano
-
5 hijos: $638.444,00 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $787.869,00 en mano
-
6 hijos: $766.132,80 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $915.557,80 en mano
En caso de contar con hijos menores de 3 años, las familias deben adicionar $60.203 por cada lactante en concepto del Complemento Leche del Plan 1000 Días.
¿Cuál es el calendario de cobro de la AUH de ANSES en noviembre?
La liquidación de las asignaciones familiares y los suplementos alimentarios se efectivizará según el esquema oficial organizado por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular:
-
DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre
-
DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre
-
DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre
-
DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre
-
DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre
-
DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre
-
DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre
-
DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre
-
DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre
-
DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre