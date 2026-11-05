Fin de una era histórica: los números de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tras más de dos décadas en sus selecciones

Cristiano Ronaldo compitió en seis citas planetarias disputando 27 partidos y marcando 11 goles, siendo el cuarto puesto en Alemania 2006 su mejor ubicación. En contraposición, Messi lideró a la Argentina en 34 partidos mundialistas, cosechando 23 victorias y 21 goles a lo largo de las ediciones 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026. El capitán argentino se consagró campeón del mundo en Qatar 2022 y fue subcampeón en Brasil 2014 y Estados Unidos 2026, convirtiéndose además en el único jugador en ser galardonado en dos ocasiones con el Balón de Oro al mejor futbolista del Mundial (2014 y 2022).

Cómo quedó el cara a cara final en títulos de Selección entre Messi y Cristiano Ronaldo

En el balance general de trofeos en selecciones mayores, Lionel Messi cosechó cuatro títulos oficiales: la Copa del Mundo Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 (torneo donde registró 39 partidos, 14 goles y cinco finales alcanzadas), además de la Finalissima 2022.

Por el lado de Cristiano Ronaldo, el atacante luso cosechó tres títulos mayores: la Eurocopa 2016 y las dos ediciones de la Liga de Naciones (2019 y 2025), despidiéndose como el máximo referente anotador en la historia de su país.