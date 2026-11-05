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Fin de una era histórica: los números de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tras más de dos décadas en sus selecciones

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo le pusieron fin a sus carreras en la Selección Argentina y de Portugal, respectivamente, tras más de 20 años.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo le pusieron fin a sus carreras en la Selección Argentina y de Portugal

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo le pusieron fin a sus carreras en la Selección Argentina y de Portugal, respectivamente, tras más de 20 años.

La temporada 2026 quedará marcada de forma indeleble en las páginas doradas del deporte internacional tras confirmarse dos noticias de enorme impacto: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi anunciaron su retiro definitivo de las selecciones de Portugal y Argentina. Con este paso al costado, ambos astros le pusieron punto final a trayectorias continentales de 23 y 22 años respectivamente, construyendo estadísticas y récords que redefinieron el fútbol moderno.

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El recorrido del delantero luso con la selección mayor se inició el 20 de agosto de 2003, con apenas 18 años, bajo la dirección técnica de Luiz Felipe Scolari. A lo largo de su camino internacional, Cristiano disputó 234 partidos y convirtió 146 goles, consagrándose como el máximo artillero histórico de Portugal. En un total de 18.604 minutos sobre el césped, sumó 45 asistencias, 32 tarjetas amarillas y una sola expulsión, habiendo jugado previamente 34 encuentros y marcado 18 tantos en las juveniles desde su debut en la Sub-15 el 23 de febrero de 2001. En el plano de las conquistas, levantó la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones en 2019 y 2025, recordando que su primer festejo internacional fue en la Euro 2004 ante Grecia.

Por su parte, el vínculo de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca comenzó en 2004, cuando la AFA lo aseguró tras sus primeros pasos en el Barcelona. Su estreno en la mayor llegó en 2005 durante un amistoso frente a Hungría en el que se retiró expulsado. A partir de allí, el rosarino acumuló 208 partidos, 125 goles y 68 asistencias con la Selección absoluta. En las Eliminatorias Sudamericanas dejó una marca de 72 presentaciones y 36 goles, cifra que representa el récord absoluto en la Conmebol, sumado a sus 23 partidos, 16 goles y 8 asistencias entre Sub-20 y el seleccionado olímpico que logró la medalla de oro en Beijing 2008.

Cuáles son los títulos y récords que lograron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en los Mundiales

Dentro del máximo torneo de selecciones, ambos futbolistas comparten el récord de haber disputado seis Copas del Mundo, hito que poseen junto al arquero mexicano Guillermo Ochoa. Sin embargo, las trayectorias de ambos en la cita mundialista registraron matices particulares.

Cristiano Ronaldo compitió en seis citas planetarias disputando 27 partidos y marcando 11 goles, siendo el cuarto puesto en Alemania 2006 su mejor ubicación. En contraposición, Messi lideró a la Argentina en 34 partidos mundialistas, cosechando 23 victorias y 21 goles a lo largo de las ediciones 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026. El capitán argentino se consagró campeón del mundo en Qatar 2022 y fue subcampeón en Brasil 2014 y Estados Unidos 2026, convirtiéndose además en el único jugador en ser galardonado en dos ocasiones con el Balón de Oro al mejor futbolista del Mundial (2014 y 2022).

Cómo quedó el cara a cara final en títulos de Selección entre Messi y Cristiano Ronaldo

En el balance general de trofeos en selecciones mayores, Lionel Messi cosechó cuatro títulos oficiales: la Copa del Mundo Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 (torneo donde registró 39 partidos, 14 goles y cinco finales alcanzadas), además de la Finalissima 2022.

Por el lado de Cristiano Ronaldo, el atacante luso cosechó tres títulos mayores: la Eurocopa 2016 y las dos ediciones de la Liga de Naciones (2019 y 2025), despidiéndose como el máximo referente anotador en la historia de su país.

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