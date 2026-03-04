Un gigante inesperado desafía las reglas del cosmos: el planeta imposible que orbita una estrella diminuta

El equipo liderado por el investigador Edward Bryant, del University College London, examinó más de 91.000 enanas rojas de baja masa en busca de señales compatibles con la presencia de planetas. Entre esa multitud de astros discretos, apareció una señal inesperada que no tardó en llamar la atención.

Para confirmar el hallazgo, los científicos recurrieron al Very Large Telescope (VLT), operado por el Observatorio Europeo Austral en Chile. Gracias a la precisión de este instrumento, se pudo verificar que el objeto detectado efectivamente transitaba frente a la estrella, validando su existencia y permitiendo calcular sus dimensiones.

El resultado fue contundente: se trataba del gigante gaseoso más grande jamás hallado orbitando una estrella tan pequeña.

El dilema teórico: ¿cómo se forma un gigante donde casi no hay material?

El problema surge al confrontar este sistema con la teoría estándar de formación planetaria, conocida como modelo de acreción de núcleo. Según este esquema, los gigantes gaseosos se originan cuando un núcleo rocoso alcanza suficiente masa como para atraer y retener grandes cantidades de gas del disco protoplanetario que rodea a la estrella joven.

Sin embargo, las enanas rojas de baja masa suelen poseer discos de gas y polvo escasos, lo que dificulta que se formen núcleos lo suficientemente grandes antes de que el material se disperse. En pocas palabras, el tiempo y la materia disponible no deberían alcanzar para construir un planeta del tamaño de TOI-6894b.

Daniel Bayliss, astrofísico de la University of Warwick, subrayó que este tipo de estrellas son las más abundantes en la galaxia. Si pueden albergar gigantes gaseosos con mayor frecuencia de lo estimado, entonces la cantidad total de mundos masivos en la Vía Láctea podría ser muy superior a lo que se creía.

La magnitud de esta implicancia es enorme: no se trataría de una simple rareza, sino de un posible indicio de que el universo fabrica planetas gigantes con mayor flexibilidad de la prevista.

Hipótesis en disputa: dos caminos posibles

Ante la dificultad que plantea el modelo clásico, los investigadores evalúan escenarios alternativos.

Uno de ellos propone una variante intermedia del proceso de acreción de núcleo, en la que condiciones particulares del disco protoplanetario podrían haber favorecido una acumulación más rápida de material sólido.

La otra hipótesis apunta a la llamada inestabilidad gravitatoria. En este mecanismo, el disco de gas que rodea a la estrella se vuelve inestable y colapsa directamente bajo su propia gravedad, formando un planeta gigante sin necesidad de un núcleo sólido previo de gran tamaño.

Ambos modelos tienen limitaciones al aplicarse a este sistema específico. Ninguna explicación encaja perfectamente con los datos disponibles, lo que mantiene abierto el debate en la comunidad científica.

En este punto, TOI-6894b no solo es un descubrimiento, sino también un interrogante astronómico.

Un mundo relativamente “templado” para su tipo

Otro rasgo llamativo del planeta es su temperatura. Las mediciones indican que su temperatura de equilibrio ronda los 420 Kelvin, una cifra relativamente baja para un gigante gaseoso cercano a su estrella.

Amaury Triaud, investigador de la University of Birmingham, explicó que estas condiciones térmicas podrían favorecer una composición atmosférica dominada por metano. En el universo de los exoplanetas, este detalle es significativo.

La posibilidad de detectar amoníaco —algo que aún no se ha confirmado fuera del sistema solar— convierte a TOI-6894b en un laboratorio natural excepcional para estudiar procesos químicos vinculados a los ciclos del carbono y del nitrógeno.

En otras palabras, no solo desafía las teorías de formación, sino que también abre una ventana inédita para el análisis atmosférico.

El papel clave del telescopio James Webb

Para despejar dudas y profundizar el estudio, el James Webb Space Telescope ya tiene programadas observaciones específicas del sistema.

El telescopio analizará los espectros de luz durante los tránsitos del planeta frente a su estrella. Esta técnica permitirá descomponer la luz y detectar la firma química de los gases presentes en la atmósfera del exoplaneta.

Los científicos esperan obtener datos sobre:

La proporción exacta de metano.

La posible presencia de amoníaco.

La estructura y profundidad de las capas nubosas.

La dinámica térmica del planeta.

Estos resultados podrían ofrecer pistas cruciales para comprender cómo evolucionó el sistema desde su nacimiento hasta su configuración actual.

Un sistema que podría cambiar los manuales

El impacto del descubrimiento trasciende el caso particular. Si futuras investigaciones confirman que gigantes gaseosos pueden formarse alrededor de estrellas de masa muy baja con relativa frecuencia, será necesario reformular los modelos estadísticos sobre la distribución de planetas en la galaxia.

Las enanas rojas constituyen la mayoría de las estrellas de la Vía Láctea. Por lo tanto, cualquier revisión en la comprensión de su capacidad para generar planetas masivos implica ajustar estimaciones sobre la arquitectura galáctica en su conjunto.

El equipo investigador, que también incluye científicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, coincide en que este hallazgo demuestra la versatilidad de los procesos cósmicos. La naturaleza no siempre sigue los manuales diseñados por los astrónomos.

El universo, más creativo de lo esperado

Cada vez que la ciencia cree haber delimitado con claridad los márgenes de lo posible, el cosmos introduce una excepción que obliga a repensar las reglas.

TOI-6894b representa precisamente eso: una anomalía que podría no ser tan excepcional como parece.

Si el universo puede construir un gigante gaseoso en un entorno donde apenas hay material disponible, entonces la diversidad planetaria podría ser aún mayor de lo que imaginamos. Y con ella, la probabilidad de encontrar configuraciones inesperadas en los rincones más discretos de la galaxia.

La historia de este planeta apenas comienza. Las próximas observaciones determinarán si estamos ante un caso aislado o frente a la punta del iceberg de una población hasta ahora subestimada.

Mientras tanto, la astronomía vuelve a experimentar esa mezcla de asombro y humildad que la caracteriza desde sus orígenes: cuanto más se observa el cielo, más claro queda que aún sabemos muy poco sobre él.