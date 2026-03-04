La incómoda reacción de Zaira Nara ante el supuesto romance entre su ex Facundo Pieres y Chechu Bonelli

"Prefiero esas cosas guardarlas en la intimidad porque muchas veces los terceros terminan diciendo cosas que ni los protagonistas dijeron", comentó la madre de Viggo y Malaika.

Zaira Nara evitó entrar en detalles de esos rumores pero sin querer terminó confirmando lo que se dice de Chechu Bonelli y Facundo Pieres: "Me encanta que él pueda ser feliz. Es algo que siempre le dije: se merece alguien que lo pueda acompañar y sea feliz, estoy muy contenta por él".

"A Chechu le tengo un montón de cariño, me parece una persona divina y con Facu siempre estoy contenta de sus buenas noticias", finalizó la modelo dejando en claro su tranquilidad ante los trascendidos que vinculan a su ex con la periodista.

El jugado comentario de Chechu Bonelli en una foto de Facundo Pieres

Tras los fuertes rumores de romance y las versiones que indican que estarían iniciando una relación, Chechu Bonelli le dejó un sugestivo comentario a Facundo Pieres en una de sus publicaciones de Instagram.

El deportista publicó una selfie impecable desde Palm Beach, enfundado en un traje sobrio y con pose de gala. Pero más allá del look elegante, lo que terminó robándose la atención fue un detalle que destacó en su muñeca pero al que no se refería puramente.

La periodista y ex de Darío Cvitanich reaccionó sin filtro alguno al ver la imagen.“Qué buen reloj”, escribió como tantos usuarios, acompañando el mensaje con emojis que para muchos dijeron mucho más de lo que aparentaban.

La conductora eligió los emojis de fuego, cara de enamorada y un gesto de sopresa, lo que alimenta aún más el rumor de algo más que una amistad entre los dos.

El comentario, lejos de ser ingenuo, encendió al instante las redes sociales y muchos usuarios interpretaron que el guiño a Facundo Pieres iba dirigido a algo más que al accesorio de lujo en su brazo.