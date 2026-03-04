Nuevo fenómeno de Netflix: con apenas 4 episodios es la serie número 1 en 88 países
Con tan solo cuatro capítulos, ya es el nuevo éxito de Netflix: la serie más vista en casi 90 países y su inesperada polémica final.
Con solo cuatro episodios, ya es el nuevo fenómeno de Netflix y ha vuelto a demostrar que el reinado global puede consolidarse en cuestión de días. La segunda mitad de la cuarta temporada de Bridgerton irrumpió el pasado 26 de febrero y cambió por completo el mapa de audiencias de la plataforma. En apenas horas, la ficción de época se posicionó como número uno en 88 países.
El dato no fue menor. Según recogió el portal especializado FlixPatrol, la producción se mantuvo en lo más alto del ranking mundial tras el estreno de los cuatro capítulos finales de su temporada 4. Un fenómeno que ya se había anticipado un mes antes, cuando la primera mitad de esta entrega también conquistó el primer puesto, aunque ahora logró incluso superar su propio récord.
La estrategia de dividir la temporada en dos partes funcionó. Netflix generó expectativa, alimentó la conversación digital y consiguió que millones de suscriptores regresaran para conocer el desenlace. El resultado fue contundente: liderazgo casi absoluto a escala global.
Furor por el estreno de Bridgerton: Temporada 4
La segunda mitad de la cuarta temporada aterrizó el 26 de febrero con cuatro episodios cargados de romance, tensión y giros inesperados. Bastó ese bloque final para que la serie volviera a colocarse en lo más alto del Top 10 mundial.
En 88 territorios ocupó el puesto número uno. La cifra resulta especialmente significativa si se tiene en cuenta la competencia constante dentro del catálogo de la plataforma. España figuró entre los países donde el fenómeno fue inmediato. La serie también dominó en gran parte de Europa, América Latina y Estados Unidos.
Netflix pudo presumir, una vez más, de contar en su catálogo con uno de los títulos más sólidos del panorama televisivo actual.
Cómo es la parte 2 de Bridgerton: Temporada 4
De Shondaland y Jess Brownell, Bridgerton regresó a Netflix con una cuarta temporada inspirada en los cuentos de hadas. Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el bohemio segundo hijo, se niega a sentar cabeza, a pesar de las súplicas de la matriarca Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Hasta que, en el baile de máscaras de Violet, Benedict queda impresionado por una misteriosa dama enmascarada vestida de plata.
Con la renuente ayuda de su hermana Eloise (Claudia Jessie), Benedict emprende una búsqueda en la alta sociedad para descubrir la identidad de la joven. Pero, en realidad, el deseo de su corazón no se encuentra en la alta sociedad: se trata de una ingeniosa sirvienta llamada Sophie Baek (Yerin Ha), que trabaja para la formidable señora de la casa, Lady Araminta Gun (Katie Leung).
Cuando el destino vuelve a unir a Benedict y Sophie, Benedict se debate entre la realidad de su afecto por esta intrigante doncella y la fantasía de la Dama de Plata, sin saber que se trata de la misma persona. ¿La incapacidad de Benedict para ver a estas dos mujeres como una sola persona hará fracasar la innegable chispa entre él y Sophie? ¿Y puede el amor conquistarlo todo, incluso una relación entre clases sociales diferentes, prohibida por la sociedad?
Lo que inspira el viaje de Benedict son los matrimonios de sus hermanos, entre ellos el de Francesca (Hannah Dodd) con John Stirling (Victor Alli) y el de Colin (Luke Newton) con Penélope (Nicola Coughlan), quien se enfrenta a nuevos retos como columnista de chismes ahora en el ojo público.
La ficha técnica de Bridgerton: Temporada 4
Número de episodios: 8
Showrunner / productora ejecutiva: Jess Brownell
Producción ejecutiva: Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen
Elenco principal: Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Sra. Varley), Masali Baduza (Michaela Stirling), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Hannah Dodd (Francesca Stirling), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (la reina Charlotte), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Emma Naomi (Alice Mondrich), Hugh Sachs (Brimsley)
Elenco adicional: Kate Bridgerton (Simone Ashley), Isabella Wei (Posy Li), Michelle Mao (Rosamund Li) y Katie Leung (Lady Araminta Gun)
La estrategia de Netflix que cambió las reglas del estreno
La división de temporadas en bloques no fue casual. Netflix apostó por alargar la conversación digital y evitar el consumo inmediato que caracterizó a sus primeros años.
La táctica funcionó. La segunda mitad no solo igualó el impacto de la primera, sino que lo superó. El ranking mundial lo confirmó.
