Nuevo fenómeno de Netflix: con apenas 4 episodios es la serie número 1 en 88 países

En 88 territorios ocupó el puesto número uno. La cifra resulta especialmente significativa si se tiene en cuenta la competencia constante dentro del catálogo de la plataforma. España figuró entre los países donde el fenómeno fue inmediato. La serie también dominó en gran parte de Europa, América Latina y Estados Unidos.

Netflix pudo presumir, una vez más, de contar en su catálogo con uno de los títulos más sólidos del panorama televisivo actual.

Cómo es la parte 2 de Bridgerton: Temporada 4

De Shondaland y Jess Brownell, Bridgerton regresó a Netflix con una cuarta temporada inspirada en los cuentos de hadas. Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el bohemio segundo hijo, se niega a sentar cabeza, a pesar de las súplicas de la matriarca Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Hasta que, en el baile de máscaras de Violet, Benedict queda impresionado por una misteriosa dama enmascarada vestida de plata.

Con la renuente ayuda de su hermana Eloise (Claudia Jessie), Benedict emprende una búsqueda en la alta sociedad para descubrir la identidad de la joven. Pero, en realidad, el deseo de su corazón no se encuentra en la alta sociedad: se trata de una ingeniosa sirvienta llamada Sophie Baek (Yerin Ha), que trabaja para la formidable señora de la casa, Lady Araminta Gun (Katie Leung).

Cuando el destino vuelve a unir a Benedict y Sophie, Benedict se debate entre la realidad de su afecto por esta intrigante doncella y la fantasía de la Dama de Plata, sin saber que se trata de la misma persona. ¿La incapacidad de Benedict para ver a estas dos mujeres como una sola persona hará fracasar la innegable chispa entre él y Sophie? ¿Y puede el amor conquistarlo todo, incluso una relación entre clases sociales diferentes, prohibida por la sociedad?

Lo que inspira el viaje de Benedict son los matrimonios de sus hermanos, entre ellos el de Francesca (Hannah Dodd) con John Stirling (Victor Alli) y el de Colin (Luke Newton) con Penélope (Nicola Coughlan), quien se enfrenta a nuevos retos como columnista de chismes ahora en el ojo público.

La ficha técnica de Bridgerton: Temporada 4

Número de episodios: 8

8 Showrunner / productora ejecutiva: Jess Brownell

Jess Brownell Producción ejecutiva: Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen

Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen Elenco principal: Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Sra. Varley), Masali Baduza (Michaela Stirling), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Hannah Dodd (Francesca Stirling), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (la reina Charlotte), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Emma Naomi (Alice Mondrich), Hugh Sachs (Brimsley)

Elenco adicional: Kate Bridgerton (Simone Ashley), Isabella Wei (Posy Li), Michelle Mao (Rosamund Li) y Katie Leung (Lady Araminta Gun)

La estrategia de Netflix que cambió las reglas del estreno

La división de temporadas en bloques no fue casual. Netflix apostó por alargar la conversación digital y evitar el consumo inmediato que caracterizó a sus primeros años.

La táctica funcionó. La segunda mitad no solo igualó el impacto de la primera, sino que lo superó. El ranking mundial lo confirmó.

Tráiler oficial de la parte 2 de Bridgerton: Temporada 4 en Netflix