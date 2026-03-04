El robo del siglo: estafó a un jugador de fútbol con una casa de más de u$s 3,5 millones y ahora la Justicia tomó una dramática decisión

Hasta ese momento, todo parecía ajustarse a los carriles habituales de una compraventa de alta gama. Sin embargo, lo que ocurrió después destapó una maniobra que hoy es considerada uno de los fraudes más resonantes en el ámbito deportivo europeo.

La cuenta bancaria secreta y el desvío de fondos

Según quedó acreditado en la causa judicial, días antes de la operación inmobiliaria, la mujer abrió una cuenta corriente a nombre de la sociedad propietaria del inmueble. Esa cuenta no era de conocimiento de los demás socios.

Una vez depositado el cheque del futbolista en esa cuenta, comenzaron a registrarse movimientos que, con el correr de las semanas, terminaron derivando el dinero hacia cuentas personales de la administradora.

La investigación determinó que los fondos fueron transferidos sin justificación societaria ni respaldo contable, en una serie de operaciones que permitieron vaciar prácticamente el importe total recibido por la venta.

Lo más grave, según la sentencia, es que la venta del inmueble tampoco había sido aprobada por la junta general de socios, como exige la normativa mercantil española. Dos de los socios, que en conjunto poseían el 50% de las participaciones, aseguraron no haber sido convocados a ninguna reunión ni haber autorizado la apertura de la cuenta bancaria utilizada para la operación.

El proceso judicial y el reconocimiento de culpabilidad

El caso llegó a juicio ante la Audiencia Provincial de Baleares. En principio, el debate oral estaba previsto para desarrollarse la semana pasada. Sin embargo, antes de que comenzara la etapa de exposición de pruebas y testimonios, la acusada decidió reconocer los hechos.

Ese reconocimiento permitió alcanzar un acuerdo de conformidad entre las partes. Como resultado, fue condenada a dos años de prisión por los delitos de apropiación indebida y administración desleal.

Además, el tribunal le impuso el pago de una multa cercana a los 1.440 euros al Estado y la obligación de abonar 1,62 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a los socios perjudicados.

El punto más controvertido: la suspensión de la pena

La decisión que generó mayor repercusión no fue la condena en sí misma, sino la resolución posterior del tribunal. A pesar de la gravedad económica del fraude, los magistrados resolvieron suspender la ejecución de la pena de prisión.

En términos prácticos, esto significa que la mujer no ingresará en la cárcel, siempre que cumpla con determinadas condiciones: no volver a delinquir durante el plazo fijado y afrontar el pago de la indemnización correspondiente.

La fundamentación jurídica se apoyó en dos elementos centrales:

La acusada no tenía antecedentes penales .

La pena impuesta no superaba los dos años de prisión, umbral que en el sistema penal español permite la suspensión en determinados casos.

La sentencia quedó firme, ya que ninguna de las partes anunció la intención de recurrirla ante instancias superiores.

Impacto en el entorno del futbolista

Aunque el foco mediático se concentró en la situación judicial de la condenada, el nombre de Lewandowski quedó inevitablemente asociado al escándalo. El delantero, considerado uno de los máximos goleadores de su generación, ha mantenido un perfil bajo respecto del caso.

Durante la operación inmobiliaria, fue su esposa quien actuó en representación del futbolista en el acto de firma. El pago se realizó conforme a los mecanismos legales previstos, por lo que el jugador no fue considerado responsable de ninguna irregularidad.

Sin embargo, el episodio volvió a encender alertas sobre los riesgos financieros que enfrentan las grandes figuras del deporte, incluso en operaciones aparentemente rutinarias.

¿Vacío legal o aplicación estricta de la norma?

El fallo abrió un debate jurídico y social. Para algunos especialistas, la resolución se ajusta estrictamente a lo que prevé la ley penal española: cuando se trata de una primera condena y la pena es inferior a dos años, la suspensión es una herramienta prevista para evitar el ingreso en prisión.

Otros, en cambio, consideran que el volumen económico involucrado y el carácter deliberado de la maniobra ameritaban una respuesta más severa.

El caso también puso en discusión la figura de la administración desleal en el ámbito societario, un delito que suele implicar conflictos internos entre socios y que, en este caso, tuvo consecuencias millonarias.

La trama societaria detrás del fraude

Uno de los aspectos más relevantes del expediente fue la estructura interna de la empresa propietaria del inmueble. La mujer condenada tenía el rol de administradora única, lo que le otorgaba amplias facultades de gestión.

No obstante, esas facultades no la habilitaban a actuar sin el consentimiento de la junta en decisiones estratégicas como la venta de un bien inmueble de alto valor.

La sentencia subrayó que los socios mayoritarios no fueron informados ni convocados, lo que configuró un incumplimiento grave de la normativa mercantil.

Además, la apertura de una cuenta bancaria sin conocimiento de los demás accionistas fue interpretada como una maniobra orientada a facilitar el desvío de fondos.

Una indemnización millonaria en juego

Si bien la condena penal quedó en suspenso, la obligación económica es contundente. La acusada deberá afrontar el pago de más de 1,6 millones de euros a los socios perjudicados.

El cumplimiento efectivo de esa indemnización será determinante para sostener la suspensión de la pena. En caso de incumplimiento o de cometer un nuevo delito, la prisión podría hacerse efectiva.

Para los socios damnificados, la prioridad ahora es recuperar el dinero perdido, más allá del debate sobre la pena privativa de libertad.

Un escándalo que trasciende lo judicial

El caso fue rápidamente bautizado en algunos medios como “el robo del siglo” por la magnitud de la suma y por involucrar a una estrella del fútbol internacional.

Más allá de lo rimbombante del apodo, el episodio deja varias enseñanzas:

La importancia de los controles internos en las sociedades comerciales.

La necesidad de auditorías rigurosas en operaciones millonarias.

Y la vigencia de un sistema penal que, en determinadas condiciones, prioriza la reinserción por sobre el encarcelamiento efectivo.

Mientras tanto, Lewandowski continúa su carrera deportiva en la élite, ajeno en lo judicial pero inevitablemente ligado en lo mediático a una de las estafas inmobiliarias más resonantes de los últimos años en España.