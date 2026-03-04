AUH: ANSES puso fecha límite y miles pueden perder más de $600.000

Hasta cuándo hay tiempo de presentar la Libreta AUH

Según informó ANSES, el nuevo plazo para cumplir con este requisito se extendió hasta el 31 de marzo de 2026.

Esto significa que quienes todavía no hayan presentado la documentación podrán hacerlo hasta esa fecha y así cobrar el 20% retenido durante todo 2024, que se acumula mes a mes.

Es importante remarcar que el dinero no se paga automáticamente: solo se liquida una vez que la Libreta fue presentada y validada por el organismo.

Paso a paso para entregar la Libreta AUH

El trámite puede realizarse desde la web oficial del organismo a través de la plataforma mi ANSES. El procedimiento es el siguiente:

1. Ingresar a mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2. Dirigirse a la sección Hijos > Libreta AUH y verificar los datos de los hijos o personas a cargo por los que se cobra la asignación.

3. Si falta completar algún apartado (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico.

4. Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad) y llevarlo a la escuela o al centro de salud correspondiente para que lo completen y firmen.

5. Una vez completo, sacar una foto del formulario respetando los siguientes requisitos:

Sobre una superficie plana.

Con buena iluminación.

Con las cuatro esquinas visibles y marcadas en negro.

En formato JPG.

Con un tamaño menor a 3 MB.

6. Volver a ingresar a mi ANSES, entrar en Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y seguir los pasos para finalizar la carga digital.

El trámite queda oficialmente confirmado cuando el titular recibe un correo electrónico que acredita que la presentación se realizó correctamente.

Qué pasa si no se puede hacer el trámite online

Desde ANSES indicaron que, en caso de no poder completar la gestión por internet, la Libreta también puede presentarse:

Sin turno previo.

En una oficina del organismo.

En operativos territoriales de atención que realiza ANSES en distintos puntos del país.

En esos casos, se recomienda concurrir con DNI y el formulario completo y firmado.