Ángel de Brito reveló los polémicos motivos por los que echaron a Nancy Pazos de Telefe: "Violencia"

Por qué Baby Etchecopar criticó a Nancy Pazos

Baby Etchecopar participó en el móvil de Desayuno Americano (América TV) y, además de hablar de temas de coyuntura, opinó sobre la polémica imagen que Nancy Pazos compartió en sus redes: encadenada y amordazada frente al Congreso como protesta contra la reforma laboral.

"Mientras los periodistas defiendan unos al kirchnerismo y otros a Milei, y los que vamos por el medio nos puteen de un lado y del otro y esto sea un River-Boca y no una República, vamos a estar muy mal", lanzó el conductor de Basta Baby (A24) al iniciar su análisis.

En relación al vínculo entre periodismo y política, sumó: "Hay que tener dignidad, tener bolas y tenemos que laburar a favor de la gente, no de Cristina o de Milei. Desde mi programa, poco o mucho, peleo para la gente. Es más, yo no recibo políticos en mi programa, no los quiero escuchar".

Cuando se le preguntó específicamente por la foto de Nancy Pazos encadenada y con la boca tapada frente al Congreso, Etchecopar fue tajante: "Nancy Pazos que tiene una gran posibilidad de ser una periodista destacada y poder pelear por la gente, podría hablar a favor de la gente y es mejor que las cadenas que se puso".

Con tono crítico, agregó en diálogo con Pamela David y su equipo: "A mí hay algunas figuras que me hartaron, estos conventillos de Nancy Pazos yo no los termino de entender porque me la encuentro en los Martín Fierro y te abraza, besa y adora y después te mata".

Respecto al rol de los comunicadores, sostuvo: "No tenemos que pelearnos por cuestiones ideológicas y tampoco militar el periodismo. Creo que Nancy quiere hacer política y ese es el grave problema que tenemos: que después con todas estas payasadas llega".

Finalmente, cerró con una reflexión sobre la exposición mediática: "Yo no le pego. Que garpe mucho al aire está bien, el hecho cómo y por qué garpa al aire. Hay mucha gente garpa al aire y no dejan y hay otros que no garpan nada al aire y son maravillosos escucharlos. Hay que ver la calidad y no la cantidad, pero igual no estoy en contra de Nancy".