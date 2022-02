Una familia de EE.UU. demandó por 5 millones de dólares a un hotel que "arruinó la boda de su hija"

image.png

En base a la demanda, la restricción "saboteó el primer baile de la pareja y obligó a los invitados a trasladarse a una sala pequeña y oscura en un edificio adyacente para continuar la fiesta".

La novia, Jessica Alovis, de 29 años, y el novio, Matt Alovis, de 30, se casaron en una lujosa ceremonia con 200 invitados en dicho hotel el 18 de septiembre por con un coste de cientos de miles de dólares, según asegura la demanda presentada en nombre de Marjorie y Russell Newman, quienes pagaron la factura del gran día de su hija, incluidos USD150.000 solo en flores.

image.png

"No había ningún lugar donde sentarse. No había ni una sola flor en esa habitación. La mayoría de los adultos, aparte de nuestros muy buenos amigos y familiares, se fueron. Nadie tenía ni idea de lo que estaba pasando", explicó Marjorie a New York Post.