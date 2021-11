Una joven terminó con el 90% del cuerpo quemado por dos sesiones en la cama solar

A las dos horas aproximadamente comenzó el problema, afirmó la joven. "Me empecé a poner colorada pero normal. A las 3 horas tenía fiebre y temblaba como si hicieran 10 grados bajo cero. Me bajaba la presión, quería vomitar, no podía tomar líquido ni comer".

Paula, terminó internada con un diagnostico de deshidratación grave por quemaduras y explicó: "Lo cuento porque de verdad la estoy pasando muy mal. Es insoportable el dolor, tengo el 90% del cuerpo quemado en carne viva. No puedo dormir, ni sentarme, ni siquiera puedo parpadear porque me queme hasta los párpados, no puedo vestirme sola".