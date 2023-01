Una de las actrices de la película "Argentina,1985" se ilusiona con los Oscar: ideó un plan para poder viajar a Estados Unidos

El film dirigido por Santiago Mitre, que aborda en ficción la vida del fiscal de los Juicios a las Juntas militares, Julio César Strassera, y que está protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, compitió contra las películas RRR (de India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).