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Anuncian un nuevo sistema de viajes gratis para personas con discapacidad y la tarjeta SUBE será clave

El Gobierno anunció que las personas con discapacidad podrán viajar gratis en colectivos y trenes de jurisdicción nacional utilizando únicamente la tarjeta SUBE vinculada a su Certificado Único de Discapacidad.

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Cambia el sistema de viajes gratis para personas con discapacidad: la tarjeta SUBE será clave.

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La medida fue confirmada por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales y forma parte del proceso de digitalización de trámites impulsado por la administración nacional.

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Cómo funcionará el nuevo sistema con la tarjeta SUBE

Según explicó Adorni, los beneficiarios deberán realizar previamente un trámite de vinculación entre su CUD y la tarjeta SUBE. Una vez completado ese procedimiento, el beneficio quedará cargado de manera automática en la tarjeta, permitiendo que las personas con discapacidad viajen sin necesidad de presentar documentación física cada vez que utilicen un servicio de transporte.

"Las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad", informó el funcionario.

El trámite podrá realizarse a través de la página oficial de SUBE.

Paso a paso: cómo obtener el beneficio con la tarjeta SUBE

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  • Registrar la tarjeta SUBE en el sitio oficial de SUBE. Si el usuario ya cuenta con SUBE registrada, comenzar por paso 2.
  • Ingresar a la cuenta personal y dirigirse a la sección “Beneficios”.
  • Cargar el número de CUD (Certificado Único de Discapacidad), compuesto por diez dígitos.
  • Activar el beneficio mediante alguna de las siguientes opciones:
    • Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.
    • Utilizar la aplicación SUBE, seleccionando la opción “Acreditá o consultá saldo” y luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta SUBE en la parte de atrás del celular (disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC).
    • Activar el beneficio en las validadoras de pago de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación.

Convivirá con el sistema actual

Desde el Gobierno aclararon que la nueva modalidad no reemplazará de inmediato al esquema vigente. Durante una etapa de transición, ambos sistemas convivirán para evitar inconvenientes a los usuarios que todavía no hayan completado la vinculación digital.

La implementación comenzará en los servicios de transporte de jurisdicción nacional, aunque el objetivo oficial es extender gradualmente el sistema a otras provincias y municipios del país.

Qué es el Certificado Único de Discapacidad

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público que acredita oficialmente la condición de discapacidad de una persona en todo el territorio argentino.

Su presentación permite acceder a una serie de beneficios contemplados por la legislación vigente, entre ellos cobertura integral de prestaciones de salud, asignaciones específicas, exenciones impositivas y gratuidad en distintos medios de transporte.

Con la nueva modalidad anunciada por el Gobierno, el beneficio de transporte quedará asociado digitalmente a la tarjeta SUBE, evitando la necesidad de exhibir permanentemente el certificado físico.

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