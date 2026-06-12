Las lágrimas de Eugenia Tobal al hablar de la pérdida de su embarazo: "Estaba rota"

"Mi mamá nos había hecho una sorpresa: escribió una carta con un pedido especial para que podamos estar en la misa y el 22 de octubre de 2015 teníamos la audiencia con el Papa como todos los que estábamos ahí. Voy a llorar pero es lindo", siguió movilizada sobre la idea que tuvo su madre.

Y dejó en claro: "El Papa no sabía que estaba. Yo lo agarré y pasó eso. Fue algo privado y después me leyeron los labios y se supo lo que yo dije, sino no se entendía".

Eugenia Tobal comentó que esa imagen que fue viral no fue filmada por ellos: "Nosotros no teníamos celular. A mi me salió del corazón decirle eso, no estaba previsto como tampoco la visita, mi mamá me dio la sorpresa antes de irnos y me salió del alma", siguió emocionada.

Y cerró sobre ese sueño que años más tarde se cumplió con el nacimiento de su hija Ema: “Yo estaba rota por a los 36 perdí un embarazo, después estuve sola y no veía mucha visibilidad por delante. El momento era ese porque estábamos todos bien, mi mamá bien, mi papá bien, y me faltaba eso".

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Eugenia Tobal contó la verdad sobre su salida de MasterChef Celebrity

Eugenia Tobal habló en charla exclusiva con PrimiciasYa de su polémica salida de MasterChef Celebrity (Telefe) y aclaró los picantes rumores que circularon en su momento.

Por ese entonces comenzaron a circular versiones sobre una tensa relación con el jurado Germán Martitegui, lo que habría dejado al descubierto una interna que, según trascendió, se fue intensificando con el correr de las semanas dentro del reality.

“Me tuve que ir por temas personales que tuve con mi perro. Honestamente, necesitaba estar en el lugar en el que debía estar y priorizar lo que tenía que priorizar, sobre todo porque mi hija estaba absorbiendo una situación compleja en mi casa y yo estaba ausente muchas horas", aclaró la actriz.

Y cerró sobre la razón de su salida del ciclo que conduce Wanda Nara: "Se me hizo duro. Por suerte, hoy mi perrito camina y está vivo".