La FIA admitió un error histórico y Gasly, compañero de Colapinto, recibió un premio inesperado

El error que cambió el resultado del GP de Mónaco

Gasly había cruzado la bandera a cuadros en la tercera posición, consiguiendo un podio histórico para Alpine. Sin embargo, tras la carrera recibió dos penalizaciones de cinco segundos por presuntas infracciones en el límite de velocidad del pitlane, lo que provocó que descendiera hasta el séptimo lugar.

Desde el primer momento, Alpine cuestionó la sanción y sostuvo que los datos de telemetría demostraban que el francés había respetado la velocidad permitida.

Durante la audiencia celebrada esta semana, Formula One Management (FOM), organismo encargado del cronometraje oficial de la Fórmula 1, reconoció que existió un error en la medición utilizada para calcular la velocidad media de los autos dentro del pitlane.

Según explicó la FIA, la distancia empleada para realizar los cálculos no coincidía con la realidad debido a modificaciones realizadas en la entrada de boxes respecto de años anteriores.

Auto Gasly La FIA admitió un error histórico y Gasly, compañero de Colapinto, recibió un podio (Foto: Reuters)

Cómo se produjo la falla en el sistema

A diferencia de lo que muchos creen, la velocidad en el pitlane no se controla mediante radares instantáneos. En la Fórmula 1 se calcula una velocidad promedio entre distintos puntos de cronometraje instalados a lo largo de la calle de boxes.

En Mónaco, los cambios en la ubicación de algunas barreras permitieron que los pilotos tomaran una trayectoria más cerrada al ingresar al pitlane. Esa modificación alteró la distancia real entre los primeros sensores.

Los cálculos oficiales se realizaron utilizando una longitud de 2.692 centímetros, pero las mediciones posteriores revelaron que la distancia correcta era de 2.615 centímetros, una diferencia de 77 centímetros que provocó una sobreestimación de las velocidades registradas.

Esa discrepancia fue suficiente para que los comisarios concluyeran que las sanciones impuestas a Gasly carecían de fundamento.

Pierre Gasly

Alpine recupera un podio histórico

Con la anulación de las penalizaciones, Pierre Gasly vuelve oficialmente al tercer puesto del Gran Premio de Mónaco, mientras que el piloto de Red Bull, Isack Hadjar, pierde el lugar que había heredado y pasa a ocupar la cuarta posición.

La modificación también afecta al resto de los pilotos que habían ascendido en la clasificación tras la sanción al francés.

Desde Alpine celebraron la resolución y agradecieron públicamente tanto a la FIA como a Formula One Management por la transparencia durante el proceso de revisión.

El propio Gasly había manifestado su frustración tras la carrera. "Me quitaron el sueño de toda una vida de subir al podio en Mónaco por razones que no podía comprender", había declarado el piloto francés luego de conocer la sanción.

La polémica que sacude a la Fórmula 1

La decisión no estuvo exenta de controversia. Algunos pilotos sancionados por situaciones similares no solicitaron una revisión dentro de los plazos reglamentarios y ya habían cumplido sus penalizaciones durante la carrera.

Uno de los más críticos fue George Russell, quien había advertido que sería "un golpe bajo" modificar el resultado después de varios días.

Los comisarios reconocieron que otros competidores podrían sentirse perjudicados, aunque aclararon que la reglamentación actual no contempla mecanismos para revertir sanciones ya cumplidas durante una competencia.

De esta manera, el caso de Gasly se convierte en uno de los episodios más llamativos de los últimos años en la Fórmula 1, con una carrera que cambió oficialmente varios días después de haberse disputado.